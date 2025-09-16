「作り方シンプルなのに最強」ポークビッツの“無限レシピが話題に！1.2万いいね【ママリ】

ポークビッツ、無限に食べられそうな調理法に1.2万いいね

おかかちゃん🐤💨(@okakaricho)さんのポークビッツの意外な活用方法。老若男女問わずファンがいる食材、ポークビッツ。小さくて香ばしい味のウインナーで、お弁当やおかずに活用したことがある方はいるのではないでしょうか。





投稿者・おかかちゃん🐤💨さんが紹介していたのは、ポークビッツのアレンジレシピ。思わず「食べたい！」とくぎ付けになってしまう、画期的なレシピとは？

ポークビッツで無限アメリカンドッグ

ポークビッツにつまようじを刺し、衣を付けて揚げてアメリカンドックに。子どもでも食べやすく、手が汚れなくていいですよね。衣はホットケーキミックス、牛乳、マヨネーズを混ぜたもので作れるそう。パーティメニューやおつまみにもいいですね。



この投稿には「おうちで再現したい」「すごいそそられる」などのリプライがついていました。おなじみの食材が定番ホットフードになるなんて、ナイスアイデアですよね。家庭での食事や晩酌が楽しくなりそうです。気になる方はぜひ一度ポークビッツアメリカンドックを作ってみてくださいね。

おばあちゃんの知恵、スライサーで指を切らない方法に4.2万いいね

トレえみ@40kg痩せた人(@emiry_oinari)さんの投稿です。料理中にスライサーを使って、指を切ってしまった、またはヒヤッとした経験がある方はいませんか？野菜が小さくなったり、滑ってしまったりするとケガが怖いですよね。



トレえみさんが祖母に相談してみたところ、家にあるもので安全にできるそうで…？

おばあちゃんに「スライサーって手切ってから怖いんだよね…」って言ったらこのやり方教えてくれた(神)



①フォークを上向きで野菜に刺す

②そのままスライサー

誰でも家にあるフォークで、安全にスライサーが使えるのですね。フォークを上向きで野菜に刺し、あとはいつも通りスライスしていくだけなので簡単。家にあるものですぐに試せるのもいいですね！



この投稿には「あの恐怖から開放される！」「この間の俺に必要だったのはこれ」といったコメントが寄せられていました。1度スライサーで指を切ってしまってから、怖くて使えなくなってしまった…という方にも、このライフハックは助かりますね。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか？

ブロッコリーの保管方法、農業法人のユーモアある投稿に13万いいね

有限会社安井ファーム(@yasuifarm)さんの投稿です。ブロッコリーを購入したら、変色などしてしまう前に食べきりたいものですよね。「ブロッコリーを買ったのですが、今夜は使う元気がありません」という質問に、安井ファームさんはユーモアを交え答えました。



「ナイスブロッコリー」を長く楽しむための保管方法とは？

Q. ブロッコリーを買ったのですが、今夜は使う元気がありません



A. いいんです、ブロッコリーは自由です

ポリ袋に入れてチルドルームで保管すれば、そのまま2週間程度ナイスブロッコリーをお楽しみいただけますので、使えると思ったタイミングにてオッケーブロッコリーしていただけますと幸いです

ブロッコリーをポリ袋に入れ、チルドルームで保管すれば2週間程度はナイスブロッコリーを楽しめるそうです。あとは「使えると思ったタイミングにてオッケーブロッコリー」とのこと。安井ファームさんの表現からも、ブロッコリーへの愛を感じられますね。



なお、同じチルドルームでも、ポリ袋に入れずそのまま保存したブロッコリーは水分が失われ、ふにゃふにゃの「フニャッコリー」になってしまうそうです。ポリ袋とチルドルームのコンボが鮮度保持により良いのですね。



この投稿には「ナイスブロッコリー🥦」「なんか元気出る」という、安井ファームさんのブロッコリー愛を感じる投稿に癒やされたといったコメントも寄せられていました。



ブロッコリーの保管方法について学べると共に、思わずほっこりとしてしまう「ナイスブロッコリー」な投稿でした。

