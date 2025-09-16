2026年1月16日より日本で発売

9月16日、スズキは初のバッテリーEV（BEV）となる『eビターラ』を2026年1月16日より日本で発売すると発表。同日、都内でメディア向けの発表会を開催した。

eビターラは、2024年11月にイタリア・ミラノで初公開。今年の１月にインドのバーラト・モビリティグローバルエキスポ2025で公開された、スズキのBEV世界戦略車第一弾となる。



9月16日に都内でお披露目されたスズキ初のBEV『eビターラ』。 スズキ

商品コンセプトは『エモーショナルバーサタイルクルーザー』。『BEVの先進感とSUVの力強さを併せ持つデザイン』、『BEVらしいキビキビとしたシャープな走りを実現するパワートレイン』、『悪路での走破性のみならず、よりパワフルな走りを実現する電動4WD、オールグリップe』、『BEV専用に新開発したプラットフォーム、ハーテクトe』を採用したSUVとされる。

なおeビターラは、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する『サポカーSワイド』、国土交通省による『ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車』に該当する。

価格とグレードは以下のとおり。補助金を差し引くと、乗り出し価格は312万3000円からとなる。

機種名 駆動 動力用主電池総電力量 一充電走行距離（WLTCモード） 交流電力量消費率（WLTCモード） エコカー減税（重量税） 価格

X 2WD 49kWh 433km 124Wh/km 免税 399万3000円

Z 2WD 61kWh 520km 131Wh/km 免税 448万8000円

Z 4WD 61kWh 472km 144Wh/km 免税 492万8000円

＊令和6年度補正予算『クリーンエネルギー自動車導入促進補助金』対象となり、補助交付金額は全機種87万円

＊2WDは前輪駆動

＊メーカーオプション

アークティックホワイトパール・ブラック２トーンルーフ 8万8000円

ブラック2トーンルーフ仕様車 5万5000円

100以上の国と地域で展開する世界戦略車

発表会には、代表取締役社長の鈴木俊宏氏、日本営業本部本部長常務役員の玉越義猛氏、チーフエンジニアの小野純生氏が登壇した。

鈴木社長は、欧州では既に販売しており、インドを生産拠点とし100以上の国と地域で展開する世界戦略車であることを説明。EV販売は減少傾向にはあるものの、これまでのEVにはない魅力で切り拓くモデルとして、日本市場への期待を寄せた。



日本市場への期待を寄せる、スズキの鈴木俊宏代表取締役社長。 スズキ

玉越氏は、4WD設定のあるBEVの中で数少ないBセグメントモデルとして、コンパクトなサイズは日本の道路事情にも適しているとコメント。既に顧客向けの急速充電器を100店舗に、店舗設備用の普通充電器を800店舗に配備済みで、100店舗のうち8割は充電量課金となっているという。今後は『スズキ充電サービス』のアプリと専用カードも用意するそうだ。

小野氏はQ&Aで聞かれた他モデルとの差別化について、こう説明している。

まずは先進的で力強いエクステリアデザイン、そしてセンター10.1インチ、メーター10.25インチのインテグレーテッドディスプレイの使い勝手を強調。さらにEVユニットには安全（＝長寿命）、安心（＝燃えにくい）リン酸鉄リチウムバッテリーを採用しているのも特徴だ。

また、このクラスのBEVでは数少ない4WDであること。そして欧州でもかなり走り込み『走る、曲がる、止まる』を追求した結果、すがすがしい加速感やスズキの中でも優れた操縦安定性を実現したと自信を見せる。

特別な乗り物ではない

小野氏はプレゼンテーションで「特別な乗り物ではない」ことを強調。基本性能をブラッシュアップしたことで、どんな環境でも性能を発揮するため、「たくさん乗って楽しんでもらいたい」とアピールした。

なお、販売台数の目標は明言されなかったが、400万円を切る価格に販売の現場は自信を見せているようで、来るべきEVが主役の時代にむけ、補助金や値引きに頼らなくてもしっかりと販売できる力をつけていきたいそう。スズキはコネクト店と呼ばれるいわゆるディーラーとは異なる形態の販売店も多いが、そういった店舗も含めてEVに対する研修を行っており、準備を進めている。



筆者が先日偶然、浜松駅で見かけたeビターラ。今後は全国の販売店などで展示される。 平井大介

なお、鈴木社長は「BEVは軽自動車が一番適していると思っている」と今後のモデル展開に含みを持たせたうえで、航続距離を考えるとある程度のボディサイズが必要で、スズキの強みであるSUVと4WDを活かした結果、第一弾がeビターラになったことを強調した。

BEVとしては後発となるeビターラだが、スズキは現在を『BEV黎明期』と捉えており、自分たちの強みや武器を理解したうえで、満を持してeビターラを導入したように見える。特別な乗り物ではないという、ガソリンモデルから乗り換えても違和感のない自然な乗り味は、筆者もプロトタイプ試乗会で確認済みだ。

まだまだ補助金の力は必要だが、こうして魅力的な価格が発表されたことで、今後、市場がどう反応するか。その行方を注視したい。