自民党総裁選は、小泉農水相と林官房長官が16日、出馬する意向を明らかにしました。また小林元経済安保担当大臣が出馬会見を行うなど、総裁選に向けた動きが本格化しています。



これまで明言を避けてきた小泉進次郎農水大臣。週末に地元への報告を終え16日、初めて出馬する意向を明らかにしました。



（小泉進次郎 農水相）

「この週末土曜日に地元の横須賀で横須賀・三浦の市議県議の皆さん、そして私を支えてくれている後援会の役員の皆さまに私の意向をお伝えしたのは事実です。意向を伝えたということをもってこれから正式な表明に向けて、関係者、また陣営、そういった皆さんと、一つ一つ積み上げていきたい。」





また、前回の総裁選で主張した「選択的夫婦別姓」などをどう主張するか問われると…、（小泉進次郎 農水相）「まずは自民党が置かれている状況は大変厳しい状況にあります。党内がひとつにならずして野党の皆さんのご協力も得られる環境にはございませんので、大きなことを言うよりもまず党内がしっかりとまとまること、そしてみながひとつになれるそういった環境がつくれるかどうかが、私は今回は非常に重要なことだと思っています。」複数の陣営関係者によると、「選択的夫婦別姓」や「解雇規制の見直し」など、党内で対立するテーマについては「今回は主張を抑える」と話しています。また、小泉大臣は選対本部長を加藤財務大臣に打診したことを明らかにしました。（小泉進次郎 農水相）「依頼したのは事実です。そしてお受けいただいたということで、私としては大変力強く、心強く思っているところです。」一方、「コバホーク」こと、小林鷹之元経済安保相は16日午後、出馬会見を開きました。（小林鷹之 元経済安保相）「私、小林鷹之は、来る自民党総裁選に出馬をいたします。今回の総裁選、解党的出直しとは言うけれども、今もなお古い自民党の姿が見え隠れしますね。これだと自民党は変わりません。私は、今回のこの総裁選、もしかすると自民党にとって最後の総裁選になるかもしれない、それぐらいの強い危機感を持って臨んでいます。」そして、総裁選で掲げる柱として、「力強く成長するニッポン」「自らの手で守り抜くニッポン」「結束するニッポン」の3つをあげました。（小林鷹之 元経済安保相）「私はもう一度この日本を世界の頂に、テクノロジー大国に押し上げます。AI・量子・宇宙といった戦略産業の挑戦、本気で頑張る企業や研究者の方たちを支援するために、国は大胆に投資をするんです。」このほか林官房長官も16日、出馬の意向を明らかにしています。5人による争いが有力視されている総裁選。その戦いの軸になるのは誰か？NNNと読売新聞が9月13日から14日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいかたずねたところ、1位は高市前経済安保相で29％、2位は小泉農水相で25％でした。3位は茂木前幹事長と河野前デジタル相の2人が7％で並びました。5位は林官房長官で6％、6位は小林元経済安保相で3％でした。総裁選で特に議論してほしい政策や課題は「物価高対策」が88％で最も多く、「景気や雇用」が85％、「外交や安全保障」が78％で続いています。自民党総裁選は9月22日に告示、10月4日に投開票となっています。