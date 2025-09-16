ファミマ「新摘みのモカブレンド」登場 最高等級豆を使用した今だけの“旬”コーヒー
ファミリーマートが展開する「FAMIMA CAFE」シリーズから、新摘みのエチオピアイルガチェフェ産最高等級豆を配合した「新摘みのモカブレンド」が本日より沖縄県を除く全国のファミリーマートで期間限定発売される。
【写真】豆の選定、焙煎、抽出にこだわり抜いた「アイスモカブレンド」
本商品に使用されているのは、エチオピアイルガチェフェ産の最高等級豆。2024年12月〜2025年3月に摘み取られたばかりのニュークロップを一部使用し、この時期だけの特別な一杯となっている。
新摘み豆は、60％の割合で配合されており、国内の工場で“香る焙煎”と呼ばれる独自の焙煎方法により仕上げられている。従来よりも高温・短時間で熱を加えることで、内部の細胞を一気に崩壊させる焙煎方法で、モカの特徴である香り・味わいを最大限に強く感じられる。
ラインアップは、「アイスモカブレンド」（190円／税込）と「モカブレンド」（Ｓサイズ170円・Ｍサイズ250円／各税込）の2種。世界No.1バリスタである粕谷哲氏との共同開発のもと、豆の選定、焙煎、抽出にこだわり抜いたスペシャルティコーヒーとなっている。
