¿·º§¡¦¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡ÖºÊ¤È¡ØÉÔÎÑ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌë¡Ä¡×
¡¡8·î30Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§È¯É½¤·¤¿¿Íµ¤YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤È¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ü¤µ¤óÈþ¿Í¡ª¿ÈÄ¹º¹¤¹¤´¤¤¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖºÊ¤È¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌë¡Ä¡×¤È¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬14Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡Ö¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡×¤È2¿ÍÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¤¨¡¢É×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡É¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éâµ¤¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡£Éâµ¤¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï2012Ç¯¤ËYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2012Ç¯8·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö ¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Êhajime¡Ë¡×¤ò³«Àß¡£2014Ç¯4·î¤ËUUUMÀìÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1630Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëYouTuber¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ü¤µ¤óÈþ¿Í¡ª¿ÈÄ¹º¹¤¹¤´¤¤¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖºÊ¤È¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌë¡Ä¡×¤È¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬14Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡Ö¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡×¤È2¿ÍÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¤¨¡¢É×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡É¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éâµ¤¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡£Éâµ¤¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï2012Ç¯¤ËYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2012Ç¯8·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö ¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Êhajime¡Ë¡×¤ò³«Àß¡£2014Ç¯4·î¤ËUUUMÀìÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1630Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëYouTuber¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£