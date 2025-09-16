青森競輪場のPR隊が16日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。20日開幕する開設75周年「みちのく記念競輪 善知鳥（うとう）杯争奪戦（G3）」の魅力をアピールした。S級S班の新山響平（青森）、郡司浩平（神奈川）、松浦悠士（広島）を中心に佐々木悠葵（群馬）、共同通信社杯で初のビッグタイトルを獲得した南修二（大阪）らが覇を競う。

「みちのくの秋を燃やせ！」がキャッチコピーの大会について2025ミスねぶたグランプリ萬谷凜世（まんや・りんぜい）さん、ミスねぶた堀優美さん、小野結惟さんがPR。

最終日の表彰式に登場予定の萬谷さんは「青森や東北出身の選手に頑張ってほしい。今、私は岩手県の大学に通っているので佐藤友和選手（岩手）に注目している」。堀さんは「永沢剛選手（青森）の最後まで攻めるところを見てほしい」。小野さんは「新山選手の突っ張り先行に期待します」と元気いっぱいにコメントした。

節間は「どぶろっくスペシャルステージ」（20日）、「スギちゃんお笑いステージ」、「ぱーてぃーちゃんお笑いライブ」（共に23日）などイベント充実。売り上げ目標は53億円。