59ºÐ·Þ¤¨¤¿É§ËàÏ¤¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¡©¡×¡ÈÊÌ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥Û¥ó¥Þ¡ªÁé¤»¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ§ËàÏ¤¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15Æü¤Ë59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡É§ËàÏ¤¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¡Ï¢ÆüÉñÂæ¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¡¡½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Æ¡¡·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö59ºÐ¡¡50ÂåºÇ¸å¤ÎºÐ¤ò¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¡¡¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö³§ÍÍ¡¡¤¤¤Ä¤âÉ§ËàÏ¤¤ò¡¡±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¡µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¤Ç¡ª¡ª¾Ð¡×¤ÈÉñÂæ¥á¡¼¥¯»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¡ªÁé¤»¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¡×¡ÖÌò¤É¤³¤í¤ÇÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¾¯¤·¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¯À®¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£