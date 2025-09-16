¥ê¥ó¥°ÊÝÂ¸¤ÏËÌÅìÉô200mÊ¬¡¡»Ô±Ä¸¡Æ¤¡¢ÈñÍÑ¤ÏºÇÂç90²¯±ß
¡¡Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤Ï16Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÅìÉô¤ÎÌó200¥á¡¼¥È¥ëÊ¬¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç´Ø·¸µ¡´Ø¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸¡Æ¤²ñ¹ç¤Ç¡¢»Ô±Ä¸ø±à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÀ¾ÉôÌó350¥á¡¼¥È¥ëÊ¬¤ÏÃÇÇ°¡£»î»»¤Ë¤è¤ë¤È²þ½¤¡¦°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤ÏºÇÂç90²¯±ß¤Ç¡¢ËüÇî±¿±ÄÈñ¤Î¹õ»ú¤ò½¼¤Æ¤ë°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶·Á¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¡¢¿Í¤¬¾å¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Ç²£»³»á¤È¶¦¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¡Ê°ä»º¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ç»Ä¤¹¤Î¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£