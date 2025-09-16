¡ÚSHIRO¡ÛÆü¹âº«ÉÛ¡ß¥¢¥í¥¨¡ß¥¿¥Þ¥Ì♡È©¤È¿´¤ò½á¤¹¿·¥ªー¥ë¥¤¥ó¥»¥é¥à
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¡¢È©¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò――¡£SHIRO¤«¤é½é¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÈþÍÆ±Õ¡ÖÆü¹âº«ÉÛ¥¢¥í¥¨¥¿¥Þ¥Ì¥ªー¥ë¥¤¥ó¥»¥é¥à¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Æü¹âº«ÉÛ1¡¢¥¢¥í¥¨2¡¢¥¿¥Þ¥Ì*3¤È¤¤¤¦¼«Á³ÁÇºà¤ÎÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¡¢½Ö»þ¤Ë½á¤¤¤È±ð¤ò¥Á¥ãー¥¸¡£¤µ¤é¤ËÀºÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹á¤ê¤¬¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¿´¤Û¤°¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ÁÇºà¤ÎÎÏ¤Ç³ð¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó
¡ÖÆü¹âº«ÉÛ¥¢¥í¥¨¥¿¥Þ¥Ì¥ªー¥ë¥¤¥ó¥»¥é¥à¡×¤Ï60g¡¿6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Æü¹âº«ÉÛ1¤¬½á¤¤¤òÆÏ¤±¡¢¥¢¥í¥¨2¤¬È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥¿¥Þ¥Ì*3¤¬¹âÊÝ¼¾¤Ç±ð¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤µ¤é¤ËÆý²½ºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¼«Á³ÁÇºà¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¥¯¥êー¥à¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶¤êº®¤¼ÉÔÍ×¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬´°Î»¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÍê¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
*1 ¥ß¥Ä¥¤¥·¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹/ÊÝ¼¾À®Ê¬
*2 ¥¢¥í¥¨¥Ù¥é±Õ½Á/ÊÝ¼¾À®Ê¬
*3 ¥Æ¥ê¥Ï¥Ü¥¯¼ï»ÒÌý/ÊÝ¼¾À®Ê¬
¥¶¡¦¥ì¥Á¥Î¥¿¥¤¥à¤Î¿·ºî¡ª¥·¥ï²þÁ±¤â¥«¥Ðー¤â³ð¤¨¤ëÆüÃæÍÑ¥¯¥êー¥à
¹á¤ê¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ´Ö♡
¥é¥Ù¥ó¥Àー*4¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀºÌý¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¡¢²ð¸î¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤ò¥±¥¢¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì1ËÜ¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
*4 ¥é¥Ù¥ó¥ÀーÌý/Ë§¹áÀ®Ê¬
È©¤â¿´¤â½á¤¹¡¢¿·¤·¤¤ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë
SHIRO¤Î¿·ºî¡ÖÆü¹âº«ÉÛ¥¢¥í¥¨¥¿¥Þ¥Ì¥ªー¥ë¥¤¥ó¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Î·Ã¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¶Å½Ì¤·¤¿ÞÕ¿È¤ÎÈþÍÆ±Õ¡£
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¤è¤êSHIRO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æý²½ºÞ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤È¡¢ÀºÌý¤Î¹á¤ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦1ËÜ¡£
´¥Áç¤ä¤æ¤é¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢È©¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö