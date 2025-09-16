ÊÅ²¼¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎ¤È²ñ¸«¡¡¹Äµï¡¦¸æ½ê¤ÇÌó25Ê¬´Ö
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï16Æü¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤È¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ç²ñ¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¹Ô»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¼Ö´ó¤»¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¸«¤ÏÌó25Ê¬´Ö¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¤´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¿å¤Î¶¡µë¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£