À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤ÏµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
17Æü¤Ï16Æü¤è¤ê±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ú¤Â³¤ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
17ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï±è´ßÉô¤Ç25ÅÙ°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
17Æü¤âÄ«¤«¤é¾ø¤·½ë¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢²¬»³¤Ï34ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£