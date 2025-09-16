¡ÚÃÏ²ÁÄ´ºº¡Û¹áÀî¸©¤Ï33Ç¯Ï¢Â³²¼Íî¡¡½»ÂðÃÏ¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤Ï30Ëü2000±ß¡Ê1㎡¤¢¤¿¤ê¡Ë
¹áÀî¸©¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë²Á³Ê¡áÃÏ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©Á´ÂÎ¤ÎÃÏ²Á¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤¹Ê¿¶ÑÊÑÆ°Î¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.3%¤È¡¢33Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»ÂðÃÏ¤Ç¤ÏÄ¾ÅçÄ®¤¬3Ç¯Ï¢Â³¡¢¹â¾¾»Ô¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¡£±§Â¿ÄÅÄ®¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â²Á³Ê¤Ï¹â¾¾»ÔÈÖÄ®¤Ç1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê30Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£¾¦¶ÈÃÏ¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤Ï¡¢¹â¾¾»ÔËá²°Ä®¤Ç48Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²ÁÄ´ºº¹áÀîÊ¬²Ê²ñ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ï²þÁ±·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç½¾Íè¤«¤é¼ûÍ×¤Î¼å¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢²¼Íî·¹¸þ¤¬Â³¤¯Æó¶Ë²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·úÃÛÈñ¤Î¾å¾º¤È¶âÍø¤ÎÀè¹â´¶¤Ê¤É¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£