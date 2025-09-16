¡ÚÃÏ²ÁÄ´ºº¡Û²¬»³¸©¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¡¡½»ÂðÃÏ¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤Ï23Ëü2Àé±ß¡Ê1㎡¤¢¤¿¤ê¡Ë
²¬»³¸©¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë²Á³Ê¡áÃÏ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©Á´ÂÎ¤ÎÃÏ²Á¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤¹Ê¿¶ÑÊÑÆ°Î¨¤Ï¥×¥é¥¹0.2%¤È¡¢µîÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë²¬»³»Ô¡¦ÁÒÉß»Ô¡¦Áí¼Ò»Ô¡¦ÁáÅçÄ®¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¹©¶ÈÃÏ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿³Þ²¬»Ô¤È¡¢¹ñÆ»¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿Î¤¾±Ä®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡¢¸©Á´ÂÎ¤ÎÊÑÆ°Î¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â²Á³Ê¤Ï¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤Ç¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶è¶ÓÄ®¤Ç1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê206Ëü±ß¤È¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç5.6%¤Î¾å¾º¡£½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è°ËÊ¡Ä®3ÃúÌÜ¤Ç1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê23Ëü2Àé±ß¤ÈÁ°Ç¯Èæ¤Ç3.1%¤Î¾å¾º¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â35Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£