J1アビスパ福岡のDF池田樹雷人（28）が昨夏から2度にわたる左膝手術を乗り越え、全体練習に部分合流した。

16日に雁の巣球技場（福岡市）で公開された練習で、池田は冒頭から途中までながら、チームメートとともにボールを追った。これまではグラウンドの脇で別メニューが続いていただけに、その表情は明るい。

「ようやく…という感じです。1年間休んだので違和感はあるけど、そこはやっていくしかないと思っている。部分合流できたことが第一歩」

昨年7月にJ1町田から期限付き移籍で加入したが、同8月に移籍後初出場した際に左膝の負傷で途中交代。前十字靱帯（じんたい）と外側半月板を損傷と診断され、手術を受けた。完全移籍した今季は治療過程で2月に再び手術を受けた。

即戦力と期待される夏の移籍で加入したものの、最初の試合で長期離脱。アビスパでのプレー時間はわずか13分で、「チームへの申し訳なさとか、ネガティブな気持ちに押しつぶされそうな日々が長かった。それが一番苦しかった」と振り返る。

苦しい日々の中、チームメートは明るく声をかけてくれたり、一緒に食事に行ってくれたりした。リハビリする姿を見続けているサポーターからは「待っている」という声をかけてもらった。「そういうひと言、ひと言が自分の中で大きかった」と感謝する。

今後は10月の実戦復帰を目標とする。

「2度手術して順調に、とは全然いかなかったけど、その分、無駄じゃなかったと思えるように、復帰して何ができるかが大事。そこに向けた準備をしていきたい」

空中戦や前線へのロングフィードを強みとする左利きのセンターバック。復活の日は、刻一刻と近づいている。（伊藤瀬里加）