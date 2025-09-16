Ado×サンリオ「アドローザトルマリィ」期間限定ポップアップがスタート 先行販売アイテム＆特典ポストカードも
歌い手・Adoとサンリオのコラボレーションで誕生したキャラクター「アドローザトルマリィ」の期間限定ポップアップストア『Adorozatorumary POP-UP SHOP』が、16日から大阪・大丸梅田店にてスタートした。会期は10月6日まで。
【画像】かわいい！イベント先行発売アイテムの「ぬいぐるみエコバッグ」ほか商品画像
アドローザトルマリィとは、新しいキャラクターを創造する研究所「SANRIOLABO〜サンリオ研究所〜」を舞台に、Adoとサンリオのコラボレーションによって生まれた“実験二足式創作固有体”。ポップアップストアでは、アドローザトルマリィのぬいぐるみエコバッグ、メタリール、ソックスの3点をイベント先行発売アイテムとして用意。そのほかにも多数のアイテムを販売する。3300円以上購入した来店者には、特典としてポストカードがプレゼントされる。
さらに、同期間中にはオンラインショップでもアドローザトルマリィの一部グッズが販売される。オンラインではイベント先行販売商品も取り扱い予定となっており、遠方からでも購入が可能だ。
■『Adorozatorumary POP-UP SHOP』開催概要
開催期間：9月16日（火）〜10月6日（月）
営業時間：午前10:00〜午後8:00 ※最終日は午後5:00まで
開催場所：大阪・大丸梅田店5F「キャラコレ」
【画像】かわいい！イベント先行発売アイテムの「ぬいぐるみエコバッグ」ほか商品画像
アドローザトルマリィとは、新しいキャラクターを創造する研究所「SANRIOLABO〜サンリオ研究所〜」を舞台に、Adoとサンリオのコラボレーションによって生まれた“実験二足式創作固有体”。ポップアップストアでは、アドローザトルマリィのぬいぐるみエコバッグ、メタリール、ソックスの3点をイベント先行発売アイテムとして用意。そのほかにも多数のアイテムを販売する。3300円以上購入した来店者には、特典としてポストカードがプレゼントされる。
■『Adorozatorumary POP-UP SHOP』開催概要
開催期間：9月16日（火）〜10月6日（月）
営業時間：午前10:00〜午後8:00 ※最終日は午後5:00まで
開催場所：大阪・大丸梅田店5F「キャラコレ」