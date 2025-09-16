¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¡È¸µº§Ìó¼Ô¡É¤È¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ºÇÂç¤Î¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¤ò¤·¤¿À¤³¦Àþ¤â¤É¤³¤«¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¸µº§Ìó¼Ô¡É¤ò±é¤¸¤¿¶ÌÃÖÎè±û¡Ê40¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¤ò¤·¤¿À¤³¦Àþ¤â¤É¤³¤«¤Ë¡Ä¡×¾¾¤¿¤«»Ò¡õ¡È¸µº§Ìó¼Ô¡É¶ÌÃÖÎè±û¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥É¥é¥Þ¤Ï11Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Í¥ë¥é¤È°ì½ï¤Ë¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¾¤È¶ÌÃÖ¤¬ÃçÎÉ¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ºÇÂç¤Î¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿ ºÇ½ª²ó¤Î¥Í¥ë¥é¤¬ÉÛ»Ü¤Î¤¿¤á¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ë»þ¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡£¥Í¥ë¥é¤ÏÉÛ»Ü¤Î¤³¤È¤â°¦¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤Ì£½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿ ìÔÂô¤À¤¡¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¤ò¤·¤¿À¤³¦Àþ¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í ·Ý½Ñ°ì²È¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¾¾¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¥¤À¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
