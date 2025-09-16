市川團十郎、長女・麗禾の手料理並ぶ食卓ショットに反響「美味しそう」「中学生でこのクオリティ凄いねー」「麗禾ちゃんお料理上手ですね」
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が14日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）の手料理が並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「美味しそう！」「中学生でこのクオリティ凄いねー」長女・麗禾の手料理並ぶ食卓ショット
「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」とメニューを紹介し、ランチョンマットにきれいに並べられた食事の前で“いただきますポーズ”をする麗禾＆長男・堀越勸玄（市川新之助／12）や、鍋で米を炊こうとしている麗禾の料理風景などの写真をアップ。
自身はその日食べることができなかったそうで「麗禾の牛丼、激うまらしい、、まじかー 食べたかったー」と、悔しそうにつづっていた。
コメント欄には「牛丼美味しそう！」「麗禾ちゃんお料理上手ですね」「中学生でこのクオリティ凄いねー」「麗禾ちゃん、釜炊きできるのね！パパから習ったのかな？」「麗禾ちゃんさすがです」「バランスのよい麗禾ちゃんのご飯 お仕事パパ、残念」「カンカン、お姉ちゃまが作ってくれた牛丼を2人で食べられて良かったですね」など、さまざまな声が寄せられている。
