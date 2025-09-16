¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡¼«Âð¤Ç¡Ö12É¤¡×¤â»ô°é¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¤Ï¡©¡¡É×¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌîÀ¸¤â¡ÄÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ú¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈºÇ¶á¤Î·ã¥ì¥¢¤ÊÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Îµµ»ö¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ä¤¤¤ËÌîÀ¸¤Îµµ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤¬Âç¤Î¡Ö¥ê¥¯¥¬¥á¡×¹¥¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÂ¿Æ¬»ô¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¡ÊÉ×¤¬¡ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£Êá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢»ô¤¦ÌÜÅª¤Ê¤éÊ¿µ¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤Ê¼ïÎà¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£²ó¤Ï¥ß¥º¥¬¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥ß¥º¥¬¥á¤È¥ê¥¯¥¬¥á¹ç¤ï¤»¤Æ12É¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡ÁÀ¨¤¤¡Á¡ªÆø¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÆø¤ä¤«¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£