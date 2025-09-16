±§ÎÉ¤¬½éÆü¤«¤é3Ï¢¾¡¡¡Æ£¥ÎÀî¤È¤Î¾®Ê¼ÂÐ·è¤òÀ©¤¹¤ë
¡¡¿Íµ¤¶È»Õ¤ÎÅìÁ°Æ¬8ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡Ê33¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤ÏÀ¾Á°Æ¬9ËçÌÜ¤ÎÆ£¥ÎÀî¡Ê20¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢½éÆü¤«¤é3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë75¤Î±§ÎÉ¤È1¥á¡¼¥È¥ë77¤ÎÆ£¥ÎÀî¤È¤¤¤¦¾®Ê¼ÂÐ·è¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆ£¥ÎÀî¤¬·ã¤·¤¯ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£±§ÎÉ¤ÏÁê¼ê¤è¤êÄã¤¤ÂÎÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢²¼¤«¤é¤¢¤Æ¤¬¤¤¡¢¤¸¤ï¤ê¤È´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤ë¡£¤¿¤Þ¤é¤º¤ËÆ£¥ÎÀî¤¬°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò±§ÎÉ¤¬¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ABEMAÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦¼ã¤ÎÎ¤¤ÎÀ¾´ä¿ÆÊý¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¾ï¤Ë±§ÎÉ¤¬Æ£¥ÎÀî¤è¤êÄã¤¤»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë²¼¤«¤éÆþ¤ëÊý¤¬¹¶¤á¹þ¤á¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£