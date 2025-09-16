¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡¦£Óµé¥·¥ê¡¼¥º¡Û¶¶ËÜÍ¥¸Ê¤¬¹¥Ä´¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Öº£²ó¤³¤½¤Ï·è¾¡¤Ø¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ¤Î£Æµ¡Ö»³¸ý·ò¼£ÇÕ¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¡££¹£Ò¤Î£ÓµéÍ½Áª¤Ç¤Ï¶¶ËÜÍ¥¸Ê¡Ê£²£µ¡á´ôÉì¡Ë¤¬³°ÊÂÁö¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÎäÀÅ¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¿Íµ¤¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿ÌÚÂ¼Í¤Íè¤ò¡ÖÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡×Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á³°ÊÂÁö¡£ÌÚÂ¼¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤Ä¤Ä¡Ö£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÌÜ³Ý¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð½ÐÀÚ¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÉ÷¸þ¤¤âÆÉ¤ó¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¡¢¡Ö½ÐÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤òÂ³¤±´°¾¡¤·¤¿¡£
¡Ö½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£Í½Áª¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢½à·è¤Ç¤¤¤Ä¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤³¤½¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½à·è¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê»³¸ýÉÙÀ¸¡Ê£µ£µ¡á´ôÉì¡Ë¤òÇØ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÉÙÀ¸¤µ¤ó¤È¤Ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤ÎÏ¢·¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙÀ¸¤µ¤ó¡¢¹¬Æó¤µ¤ó·»Äï¤ÈÉã¡ÊÂçÍ´¡Ë¤Ï¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌÏ¢·¸¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï·ýÌð¤µ¤ó¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÍè¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÙÀ¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£