¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤ÎÁýÅÄ¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤Ï¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ã±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£9·î16Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤À¼°¡¡¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç³Ð¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÅÅ»ÒÈÇ¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Î³Ð¤¨Êý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÁýÅÄ¡Ö¶ì¤·¤¤¥À¥¸¥ã¥ì¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°Õ³°¤È¶ì¤·¤¤¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç¶¯°ú¤Ê¤Û¤¦¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®Åç·Ä»Ò¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¶µ¤¨¤Æ¡×
ÁýÅÄ¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ï¡Ø¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¿ÀÍÍ¤Ë¥Àー¥Ã¡ª¡Ù¡£ËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ø¥Àー¥Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ø¿ÀÍÍ¤Ë¥Àー¥Ã¡ª¡Ù¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡×
¾®Åç¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤Ë¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡©¡×
ÁýÅÄ¡Ö½é¤á¤Æ´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¡Ø¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ù¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ÈÎã¤¨¤ÐºòÆü¤Ï·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¥Ï¥é¥Ý¥¸¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢Ê¢¤Ý¤¸¤Ý¤¸¤«¤¯¡Ù¡£¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡Ø¥Ï¥ë¥â¥Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó½Õ¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥³¥ó¥µー¥È´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
ÂçÃÝ¡Ö¸·¤·¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì(¾Ð)¡£¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÌóÂ«¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥ä¥¯¥½¥¯¡Ù¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¯²»¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø´¶Æ°¡Ù¤È¤«¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤Û¤Ü°ì½ï¤Ç¤¹¡£¡Ø·¤¡Ù¤Ï¡Ø¥¯¥É¥¥¡Ù¤È¤«¡Ø½ÀÆ»¡Ù¤Ï¡Ø¥æ¥É¡Ù¤È¤«¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜ¤Ë¡Ø¤Û¤Ü¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×