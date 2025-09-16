元モー娘。石黒彩、夫・LUNA SEA真矢の脳腫瘍公表・5年間の闘病生活に思い「常にポジティブで弱音を吐かず」
【モデルプレス＝2025/09/16】元モーニング娘。でタレントの石黒彩が9月16日、自身のInstagramを更新。先日脳腫瘍と診断を受けたことを公表した夫でロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢への想いを明かした。
【写真】元モー娘。石黒彩、夫＆子どもたちとの結婚25周年ウエディングフォト
今年で真矢と結婚25周年を迎えた石黒。真矢は9月8日にSNSにて脳腫瘍と診断を受けたことを公表しており、石黒は「皆様から私にまであたたかいメッセージを沢山いただきました。本当にありがとうございます」とつづり、25周年記念に撮影した子どもたち3人も共に映るウェディングフォトを投稿している。
また、真矢は2020年からステージ4の大腸がんと戦っていることも公表しており、石黒は「この5年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました。常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています」と病と向き合う夫への尊敬を記している。石黒はこの投稿を「回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精一杯サポートしていきます。今後とも夫婦共によろしくお願い致します」と、真摯な想いとともに結んでいる。
石黒は2000年5月に真矢と結婚し、同年11月に第1子女児、2002年9日に第2子女児、2004年8月に第3子男児を出産している。（modelpress編集部）
◆石黒彩、脳腫瘍公表の夫LUNA SEA真矢へ思いつづる
