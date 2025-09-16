Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó10·î¸Â¡Ê16ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü7000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿1353Ëç
¡¡16Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü10·î9Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü5401Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬9426Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î5975Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü±ß¤Î905Ëç¡Ê31±ß°Â94±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü7000±ß¤Î1353Ëç¡Ê20±ß°Â180±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡ 160¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡54000¡¡
¡¡ 101¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡62¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 283¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 526¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡17¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 663¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡36¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 820¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡82¡¡¡¡48000¡¡
¡¡1353¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 180¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 215¡¡¡¡46750¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 245¡¡¡¡46625¡¡
¡¡¡¡77¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 265¡¡¡¡46500¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ +20¡¡¡¡ 335¡¡¡¡46375¡¡
¡¡¡¡75¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 305¡¡¡¡46250¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 370¡¡¡¡46125¡¡
¡¡ 552¡¡¡¡ -15¡¡¡¡ 370¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 420¡¡¡¡45875¡¡
¡¡ 102¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 435¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 500¡¡¡¡45625¡¡¡¡1675 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡ 214¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 510¡¡¡¡45500¡¡¡¡1435 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡ +45¡¡¡¡ 635¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 645¡¡¡¡45250¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 735¡¡¡¡45125¡¡¡¡1340 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡ 370¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 720¡¡¡¡45000¡¡¡¡1050 ¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡+120¡¡¡¡ 850¡¡¡¡44875¡¡¡¡1070 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡ 160¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 815¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 980 ¡¡¡¡-150¡¡¡¡ 147¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡+100¡¡¡¡1010¡¡¡¡44625¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 975¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 870 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡91¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡ +55¡¡¡¡1100¡¡¡¡44375¡¡¡¡ 825 ¡¡¡¡-255¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡1105¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 720 ¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡22¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +85¡¡¡¡1205¡¡¡¡44125¡¡
¡¡¡¡36¡¡¡¡+115¡¡¡¡1350¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 665 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 328¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1370¡¡¡¡43875¡¡¡¡ 620 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ +30¡¡¡¡1420¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 590 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 187¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1505¡¡¡¡43625¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡+100¡¡¡¡1700¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 520 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 114¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡51¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡ +80¡¡¡¡2050¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 202¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡-145¡¡¡¡2030¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡44¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 325 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+235¡¡¡¡2510¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 234¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2760¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 240 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 708¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2965¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3205¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡60¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41625¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3430¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 185 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡ 110¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 175 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 160 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡44¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡ 160¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡54000¡¡
¡¡ 101¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡62¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 283¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 526¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡17¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 663¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡36¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 820¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡82¡¡¡¡48000¡¡
¡¡1353¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 180¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 215¡¡¡¡46750¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 245¡¡¡¡46625¡¡
¡¡¡¡77¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 265¡¡¡¡46500¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ +20¡¡¡¡ 335¡¡¡¡46375¡¡
¡¡¡¡75¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 305¡¡¡¡46250¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 370¡¡¡¡46125¡¡
¡¡ 552¡¡¡¡ -15¡¡¡¡ 370¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 420¡¡¡¡45875¡¡
¡¡ 102¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 435¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 500¡¡¡¡45625¡¡¡¡1675 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡ 214¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 510¡¡¡¡45500¡¡¡¡1435 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡ +45¡¡¡¡ 635¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 645¡¡¡¡45250¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 735¡¡¡¡45125¡¡¡¡1340 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡ 370¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 720¡¡¡¡45000¡¡¡¡1050 ¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡+120¡¡¡¡ 850¡¡¡¡44875¡¡¡¡1070 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡ 160¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 815¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 980 ¡¡¡¡-150¡¡¡¡ 147¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡+100¡¡¡¡1010¡¡¡¡44625¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 975¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 870 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡91¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡ +55¡¡¡¡1100¡¡¡¡44375¡¡¡¡ 825 ¡¡¡¡-255¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡1105¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 720 ¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡22¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +85¡¡¡¡1205¡¡¡¡44125¡¡
¡¡¡¡36¡¡¡¡+115¡¡¡¡1350¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 665 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 328¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1370¡¡¡¡43875¡¡¡¡ 620 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ +30¡¡¡¡1420¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 590 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 187¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1505¡¡¡¡43625¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡+100¡¡¡¡1700¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 520 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 114¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡51¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡ +80¡¡¡¡2050¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 202¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡-145¡¡¡¡2030¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡44¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 325 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+235¡¡¡¡2510¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 234¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2760¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 240 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 708¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2965¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3205¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡60¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41625¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3430¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 185 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡ 110¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 175 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 160 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡44¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡ 8¡¡