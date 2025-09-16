Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó11·î¸Â¡Ê16ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü4000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿179Ëç
¡¡16Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯11·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü11·î13Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2847Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬2032Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î815Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü4000±ß¤Î179Ëç¡Ê180±ß°Â1135±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü9000±ß¤Î168Ëç¡Ê15±ß¹â215±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡43¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡24¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡80¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡40¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡70¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡68¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 105¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 130¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 168¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 215¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 105¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 325¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡ +30¡¡¡¡ 555¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 625¡¡¡¡46375¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46250¡¡¡¡2480 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46125¡¡¡¡2410 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡36¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 860¡¡¡¡46000¡¡¡¡2310 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45875¡¡¡¡2235 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡2155 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 970¡¡¡¡45625¡¡¡¡2070 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡1005¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45250¡¡¡¡1855 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1175¡¡¡¡45125¡¡¡¡1785 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡ +45¡¡¡¡1235¡¡¡¡45000¡¡¡¡1550 ¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1360¡¡¡¡44750¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44625¡¡¡¡1425 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -15¡¡¡¡1460¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1595¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡1135 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡ 179¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1815¡¡¡¡43750¡¡¡¡1065 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1890¡¡¡¡43625¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2085¡¡¡¡43500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡2225¡¡¡¡43250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2340¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 860 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -35¡¡¡¡2360¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 835 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2520¡¡¡¡42875¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2540¡¡¡¡42750¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 715 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 555 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 575 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 425 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡55¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40875¡¡¡¡ 440 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 395 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40625¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 305 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡53¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39250¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39125¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡33¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡43¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡24¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡80¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡40¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡70¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡68¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 105¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 130¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 168¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 215¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 105¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 325¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡ +30¡¡¡¡ 555¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 625¡¡¡¡46375¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46250¡¡¡¡2480 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46125¡¡¡¡2410 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡36¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 860¡¡¡¡46000¡¡¡¡2310 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45875¡¡¡¡2235 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡2155 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 970¡¡¡¡45625¡¡¡¡2070 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡1005¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45250¡¡¡¡1855 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1175¡¡¡¡45125¡¡¡¡1785 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡ +45¡¡¡¡1235¡¡¡¡45000¡¡¡¡1550 ¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1360¡¡¡¡44750¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44625¡¡¡¡1425 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -15¡¡¡¡1460¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1595¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡1135 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡ 179¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1815¡¡¡¡43750¡¡¡¡1065 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1890¡¡¡¡43625¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2085¡¡¡¡43500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡2225¡¡¡¡43250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2340¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 860 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -35¡¡¡¡2360¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 835 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2520¡¡¡¡42875¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2540¡¡¡¡42750¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 715 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 555 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 575 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 425 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡55¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40875¡¡¡¡ 440 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 395 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40625¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 305 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡53¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39250¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39125¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡33¡¡