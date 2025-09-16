俳優の濱尾ノリタカがＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）に再登場した。

１６日に放送された第１２２話。岩男役を演じていた濱尾は、岩男の息子・和明役として再び出演した。放送終了後、濱尾は自身のインスタグラムを更新し「連続テレビ小説 『あんぱん』第２５週 第１２２回より、田川岩男の息子、田川和明として出演しております」と報告した。

ドラマでは特に説明のなかった和明の職業について言及。「和明は建築家であり、息子もいます。父・岩男が叶えることのできなかった、息子との時間を、和明は過ごせているのです」とつづり、建築家だと明かした。

「嵩が岩男を想ってくれたから、皆様が岩男を想ってくださったから、こうして和明が描かれているのだと思います。何よりも、嬉（うれ）しいです！ありがとうございます。大切に時間を過ごしました。是非、ご覧ください」と呼びかけた。

この投稿を見たネットは「和明、建築家だったのか…！」「和明さん建築家やった！今後何か絡んでくるのだろうか」「和明さん、ファッショナブル〜と思ったら建築家なのね」「岩男の息子、和夫は建築家→何か有名な建築家？それともアンパンマンミュージアムを設計する建築家？」「絵本にミュージカルのチラシ挟んであったし建築家の設定もあるから、結構関わってくるのかな？」とストーリーを想像した。