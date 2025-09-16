乃木坂46の久保史緒里（24）が16日、自身のブログを更新し、グループからの卒業を発表した。

久保は「風のような、9年間でした」とのタイトルでブログを更新。「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています。思えば、乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね」とつづり、「一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂46を卒業することになりました」と報告した。

さらに「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。

決断した経緯について「ずっと、考えていました。でも、私はその時をいつ迎えるんだろうと、私にもわからなかったのです。」としつつ「ある年のツアー中、『このグループが好きすぎて、自らの意思で卒業に踏み込める未来が見えない。それが怖い。』そう紙に書き残していました。好きの気持ちは、今もずっと変わっていないけれど、ツアーが終わりを迎えたその日、私は卒業を決意しました」と明かした。

グループの公式サイトでも「久保史緒里ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と発表。「2025年11月26日（水）、27日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」とした。

久保は2001年7月14日生まれ、宮城県出身。16年に乃木坂46の3期生オーディションに合格。17年には女性向けファッション誌「Seventeen」の専属モデルに起用された。21年に関西テレビ「クロシンリ 彼女が教える禁断の心理術」で連続ドラマ初主演。23年にNHK大河ドラマ「どうする家康」に、五徳役で出演。同局で放送中の連続テレビ小説「あんぱん」には白鳥玉恵役で出演した。