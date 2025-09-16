９０年代の阪神で守護神として活躍した田村勤さん（６０＝ＪＡ大井川勤務）にとって古巣は気になる存在だ。自身が在籍していた時代は、暗黒時代と呼ばれた低迷期だったが、チームは常勝軍団へと進化を遂げ、２リーグ制以降では史上最速となる優勝を果たした。かつての自分と同じクローザーの役割を担い、大車輪の活躍でチームを支えた同郷の左腕、岩崎優投手への思いを聞いた。

同じ静岡出身で、同じ左腕である岩崎投手の奮闘を田村さんは頼もしく見つめている。

「たいしたもんですよね。もう何年もやってるでしょ。昔の山本和行さんみたいなイメージですよね」

猛虎の守護神として、試合の幕引き役を務める岩崎投手に、往年の鉄人左腕の姿を重ねた。

山本さんは、先発、中継ぎ、抑えとして７０年代から８０年代の阪神を支え、藤川球児投手（現監督）に抜かれるまで７００試合登板（１１６勝１０６敗１３０セーブ）の球団記録を保持していたレジェンドだ。

岩崎投手は、その山本さんに続いて、生え抜きの阪神左腕では２人目となるプロ通算５００試合登板を、２０１７年９月に達成している。

田村さんから見た岩崎投手の魅力とはどのようなところにあるのか。

「そこまで球は速くないけど、粘り強く投げる。あれだけボールを持てるピッチャーってなかなかいない。出どころがわかりづらい。あれが多分、打ちにくさの最大の原因だと思うんですよ。あれだけ持てると、バッターは球を球速より速く感じる」

よどみなく賛辞が口をついた。

自身がクローザーという過酷な役割を担ってきたからこそ、岩崎投手の心身の強靱さを理解することができる。

「いつも見ててね、変わらぬ感じで投げてるじゃないですか。ちょっと休んだぐらいでしょ。たいしたもんだなと思いますよ」

２０１３年のドラフトで６位指名された岩崎投手は、入団以来、貴重な１軍戦力として活躍してきた。１７年に自己最多の６６試合に登板すると、プロ１２年目の今季まで９年連続で４０試合以上に登板。プロ１０年目の２３年８月１１日には、球団歴代７位だった田村さんの通算５４セーブに並び、その後も数字を伸ばし続けている。

今季は８月上旬に腰の疲労のため２軍でリフレッシュ調整をしたが、復帰後は変わることなく重要な場面を担い、９月７日には自身２度目の胴上げ投手となった。

マウンド上で表情を出さずクールな岩崎投手の姿は、かつて鉄仮面とも呼ばれた田村さんとも重なる。

そう話を向けると田村さんは即座に否定した。

「いやいやいや、そうは言っても僕は短命に終わってるんで。短命ですよ。かなり凝縮されましたよね」

１２年で終わりを迎えた自身のプロ野球人生。そのうち１軍で投げられないシーズンを３度過ごした。肩肘の故障と常に隣り合わせになりながら、現役であり続けた苦闘の歴史があるからこそ「変わらぬ感じで投げる」岩崎投手のすごみを実感しているのだろう。

短く散ることになった現役時代への後悔を尋ねると、田村さんは淡々と言葉を重ねた。

「後悔っていうよりは、本当にもっと体のこととか、もっとこだわってやっておけばとは思いますよ。整骨院を自分でやるようになってから勉強したんでね。体のケアの仕方とか、可動域を広げることとかね。（入団１年目に）来年から抑えで行くぞって言われて、準備して。ただ投げるのが嫌いじゃなかった、楽しかったんで投げてた。段々おかしくなってきたなって感じても、こんなもん、大丈夫だろうって思ってた」

暗黒時代に唯一、優勝争いを繰り広げた９２年。クローザーに任命され前半戦だけで２４試合に登板し５勝１敗１４セーブをマークするも、肘の故障で戦線を離脱し後半戦の復帰がかなわなかった当時を顧みた。

２年ぶりの優勝を果たした今季。岩崎投手が今後も故障なく羽ばたいていってくれることを田村さんは切に願っている。

チームには同じ静岡出身の左腕、高橋遙人投手もいる。「阪神はなぜか、静岡出身をよく使ってくれるんですよね」

同郷の後輩たちの活躍を喜んだ。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇田村勤（たむら・つとむ）１９６５年８月１８日生まれ。静岡県出身。島田高から駒大、本田技研和光を経て９０年のドラフト４位で阪神入団。プロ１年目から中継ぎとして５０試合に登板、翌年は抑えとしてチームの優勝争いに貢献した。９３年には自己最多の２２セーブを挙げた。２０００年に自由契約となりオリックス入りし、０２年に引退。プロ通算２８７試合に登板、１３勝１２敗５４セーブ。０５年から兵庫・西宮で営んでいた「田村整骨院」を２２年に閉院。現在は静岡のＪＡ大井川に勤務。