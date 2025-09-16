©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「ほっこりおいしいカボチャ」をテーマに、これからおいしさを増す“かぼちゃ”を使ったレシピを中国料理のプロ・河野篤史 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお便りは「保育園に娘を迎えに行ったら、友だちと大きな声で♪かぼちゃのチャチャチャ♪ と歌っていました。今夜はかぼちゃ料理にしたいな」というもの。

そこで、「かぼちゃと牛挽肉の煮込み」「かぼちゃのポタージュ」「カボチャと蓮根のカレー」を提案する。この中から調理するのは、花椒をピリッときかせた甘辛味で「ご飯がいっぱい食べられそう！」とDAIGOも喜んだこの１品！

「かぼちゃと牛挽肉の煮込み」

＜材料（２人分）＞

かぼちゃ 400g

牛ひき肉 100g

にんにく（みじん切り） 大さじ１

青ねぎ（小口切り） １本

鶏ガラスープ 300ml

砂糖 小さじ２

しょうゆ 小さじ２

オイスターソース 小さじ２

花椒粉（ホァジャオフェン） 適量

サラダ油 大さじ２

＜作り方＞

① かぼちゃは種を取って一口大に切る。



② フライパンにサラダ油を熱し、にんにくのみじん切りを弱火で香りが出るまで炒め、牛ひき肉を加えて中火でしっかり炒め、鶏ガラスープ、砂糖、しょうゆ、オイスターソース、かぼちゃを加え、蓋をして６～７分かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。



③ ②に青ねぎの小口切りを加えて中火で水分がほぼなくなるまで火にかける。



④ 器に盛り、花椒粉をふる。

DAIGO「かぼちゃにしっかりと味がしみ込んでいますね。ひき肉も食べごたえがあって最高！花椒のピリッと感もきいていて、ご飯にもすごく合います。意外に簡単だったし、家でも作ってみたいです！」

