じゃがりこが最大100円引き。おにぎりやファミチキは50円引きに！セブン・ローソンのファミマお得企画まとめ。《9月16日時点》

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は、9月16日時点で発表されているお得な情報をまとめました。

まとめ買いでカップ麺やお菓子がお得

セブンのキャンペーン

【おにぎり・寿司50円引き】

9月16日から22日までの期間、「7‐Eleven CUP DELI」のマークが入ったカップデリ各種から1個購入すると、次回、税抜400円以下のおにぎり・寿司各種が50円引きになるクーポンがもらえます。

【ザバス プロテイン50円引き】

9月16日から22日までの期間、セブン‐イレブンアプリを提示して対象のザバス プロテイン（430ml）を購入するたびに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・ザバスミルクプロテイン脂肪0カフェラテ味（430ml）

・ザバスミルクプロテイン脂肪0ココア味 （430ml）

・ザバスホエイプロテインマスカット風味（430ml）

・ザバスミルクプロテイン脂肪0ヨーグルト風味（430ml）

クーポンの利用期間は9月16日から29日まで。

ローソンのキャンペーン

【カップヌードル100円引き】

9月16日から29日までの期間、対象のカップ麺を2個同時に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

・日清食品 カップヌードル

・日清食品 カップヌードル シーフードヌードル

・日清食品 カップヌードル カレー

・日清食品 カップヌードル 欧風チーズカレー

・日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル

【じゃがりこ最大100円引き】

9月16日から29日までの期間、カルビーのじゃがりこLサイズを2個同時購入で50円引き、3個同時購入で100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

・カルビー じゃがりこ サラダ Lサイズ 68g

・カルビー じゃがりこ チーズ Lサイズ 66g

・カルビー じゃがりこ 明太チーズもんじゃ味 Lサイズ 66g

・カルビー じゃがりこ じゃがバター Lサイズ 66g

ファミマのキャンペーン

【ファミチキ50円引き】

9月16日から10月6日までの期間、「ファミチキ（骨なし）」もしくは「ファミチキ レッド」を購入すると、次回レジ横ケース内の揚げ物・焼きとり・お惣菜が50円引きになるクーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は、9月16日7時から10月13日まで。

さらに、同期間にはファミチキのグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施中。アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンし、「ファミチキ（骨なし）」もしくは「ファミチキ レッド」を購入するごとにスタンプを1個ゲット。たまったスタンプを使用して、特典の応募ができます。

特典の応募期間は9月16日から10月10日まで。

今週も、コンビニ各社のキャンペーンはバラエティに富んだ内容。お得な機会をお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな