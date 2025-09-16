じゃがりこが最大100円引き。おにぎりやファミチキは50円引きに！セブン・ローソンのファミマお得企画まとめ。《9月16日時点》
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は、9月16日時点で発表されているお得な情報をまとめました。
まとめ買いでカップ麺やお菓子がお得
セブンのキャンペーン【おにぎり・寿司50円引き】
9月16日から22日までの期間、「7‐Eleven CUP DELI」のマークが入ったカップデリ各種から1個購入すると、次回、税抜400円以下のおにぎり・寿司各種が50円引きになるクーポンがもらえます。
9月16日から22日までの期間、セブン‐イレブンアプリを提示して対象のザバス プロテイン（430ml）を購入するたびに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・ザバスミルクプロテイン脂肪0カフェラテ味（430ml）
・ザバスミルクプロテイン脂肪0ココア味 （430ml）
・ザバスホエイプロテインマスカット風味（430ml）
・ザバスミルクプロテイン脂肪0ヨーグルト風味（430ml）
クーポンの利用期間は9月16日から29日まで。
ローソンのキャンペーン【カップヌードル100円引き】
9月16日から29日までの期間、対象のカップ麺を2個同時に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
・日清食品 カップヌードル
・日清食品 カップヌードル シーフードヌードル
・日清食品 カップヌードル カレー
・日清食品 カップヌードル 欧風チーズカレー
・日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル
9月16日から29日までの期間、カルビーのじゃがりこLサイズを2個同時購入で50円引き、3個同時購入で100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
・カルビー じゃがりこ サラダ Lサイズ 68g
・カルビー じゃがりこ チーズ Lサイズ 66g
・カルビー じゃがりこ 明太チーズもんじゃ味 Lサイズ 66g
・カルビー じゃがりこ じゃがバター Lサイズ 66g
ファミマのキャンペーン
【ファミチキ50円引き】
9月16日から10月6日までの期間、「ファミチキ（骨なし）」もしくは「ファミチキ レッド」を購入すると、次回レジ横ケース内の揚げ物・焼きとり・お惣菜が50円引きになるクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は、9月16日7時から10月13日まで。
さらに、同期間にはファミチキのグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施中。アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンし、「ファミチキ（骨なし）」もしくは「ファミチキ レッド」を購入するごとにスタンプを1個ゲット。たまったスタンプを使用して、特典の応募ができます。
特典の応募期間は9月16日から10月10日まで。
今週も、コンビニ各社のキャンペーンはバラエティに富んだ内容。お得な機会をお見逃しなく。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな