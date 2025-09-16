103·Ï¡¦205·Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡Ö»³¼êÀþÉü¹ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡×¡¡´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯µÇ°¤Ç10·îÅÐ¾ì
»³¼êÀþ¤¬2025Ç¯11·î1Æü¤Ë´Ä¾õ±¿Å¾³«»Ï100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»³¼êÀþ¥Õ¥§¥¹ ¡Á´Ä¾õ±¿Å¾ 100¼þÇ¯¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤«¤é11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Î¤ª¤è¤½1¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»³¼êÀþ¤Î³Æ±Ø¤ä±èÀþ»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¥¢¡¼¥È¡¢¥°¥ë¥á¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö
¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë»³¼êÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡Ö103·Ï¡×¤È¡Ö205·Ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤Ï100¼þÇ¯µÇ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¡¢10·î4Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç»³¼êÀþ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÇ°ÆüÅöÆü¤Î11·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖÅìµþ¤Þ¤ë¤Ã¤È»³¼êÀþ¡×¤òÆÃÊÌ±¿¹Ô¡£ÅöÆü¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÆâ²ó¤ê¡¦³°²ó¤ê¹ç·×4¼þ¤Î¥³¡¼¥¹¤òÀßÄê¤·¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÇÅìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÃÓÂÞÈ¯Ãå¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÂç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë2,500±ß¡¢¤³¤É¤â1,250±ß¡£Âç¿Í¸ÂÄê¤Ç3,000±ß¤Î¥×¥é¥ó¤â¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î1ÆüÀµ¸á¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£±Ø¤«¤é¥Ï¥¤¥¥ó¥°: ±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Æüµ¢¤ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢5¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É»³¼êÀþ¤ò1¼þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤È¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢10·î22Æü¡Á28Æü¡Ê¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¢ª½ÂÃ«¡Ë¡¢10·î29Æü¡Á11·î4Æü¡Ê½ÂÃ«¢ªÃÓÂÞ¡Ë¡¢11·î5Æü¡Á11Æü¡ÊÃÓÂÞ¢ªÆüÊëÎ¤¡Ë¡¢11·î12Æü¡Á18Æü¡ÊÆüÊëÎ¤¢ªÅìµþ¡Ë¡¢11·î19Æü¡Á25Æü¡ÊÅìµþ¢ª¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡Ë¡£
¢£¹©»ö¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡§»³¼êÀþ¤¬¸½ºß¤Î´Ä¾õ±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©»ö¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢Åìµþ·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼Ò°÷¤¬²òÀâ¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¤Î¡×¤Î»ú±¿Å¾¤«¤é´Ä¾õ±¿Å¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¹©»öµÏ¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¸½¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï10·î14Æü¡Á11·î1Æü¡¢JRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð»²²Ã½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¡¦
¢£Kizuna AI¡ÖKanjou Discovery Tour¡×: ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÖKizuna AI¡Ê¥¥º¥Ê¥¢¥¤¡Ë¡×¤¬»³¼êÀþ15±Ø¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£Å¸¼¨¾ì½ê¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤Î»îÄ°¤äÊÉ»æ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¤Ï10·î4Æü¡Á11·î3Æü¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨±Ø¤ÏÅìµþ±Ø¡¢½©ÍÕ¸¶±Ø¡¢¾åÌî±Ø¡¢ÆüÊëÎ¤±Ø¡¢À¾ÆüÊëÎ¤±Ø¡¢ÅÄÃ¼±Ø¡¢ÃÓÂÞ±Ø¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¡¢¿·½É±Ø¡¢Âå¡¹ÌÚ±Ø¡¢¸¶½É±Ø¡¢·ÃÈæ¼÷±Ø¡¢Âçºê±Ø¡¢ÉÊÀî±Ø¡¢¿·¶¶±Ø¡£
100¼þÇ¯´ë¶È¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü´ë²è
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¡£
¢£¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¡ß½Å¤ÍÆè¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡§ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤Î¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢6¤Ä¤Î±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½Å¤Í¤Æ²¡¤¹¤³¤È¤Ç1Ëç¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¨ÊÁ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¢£¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¡ßYamanote Line Museum¡§È¯Çä100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ì¥Ñ¥¹¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¡¢¿ÀÅÄ±Ø¤ä¾åÌî±Ø¤Ê¤É5¤Ä¤Î±Ø¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥Õ¥§¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»³¼êÀþ¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ´Æ»»É¤·¤å¤¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¡ÊÀÇ¹þ4,290±ß¡Ë¤ä¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö»³¼êÀþÁÈÎ©¼°ËüÇ¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ2,420±ß¡Ë¡¢µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡Ö¥Õ¡¼¥ë¥»¥Ã¥¯¡×¡ÊÀÇ¹þ1,890±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ³¤²»¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¡¢À¼Í¥¤Î²¼Ìî¹É¤µ¤ó¤¬»³¼êÀþ¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö»³¼êÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä±èÀþÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»³¼êÀþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
