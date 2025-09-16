£Ë£Ô£Ã¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤Ï5¡óÁý±×¤â²¼¿¶¤ìÃåÃÏ¡¢º£´ü¶ÈÀÓ¤ÏÈó³«¼¨¡ÊÄûÀµ¡Ë
¡¡£Ë£Ô£Ã <5966> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬9·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ4.8¡óÁý¤Î9.4²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10.1²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£¤¿¤À¡¢4´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢4´üÏ¢Â³Áý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.4¡ó¸º¤Î4.4²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î16.7¡ó¢ª14.1¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.4¡ó¸º¤Î4.4²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î16.7¡ó¢ª14.1¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹