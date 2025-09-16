B2¿®½£¤Î·ª¸¶¥ë¥¤¥¹¤¬º¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤êILÅÐÏ¿¡Ä¥Áー¥àºÇÄ¹¤ÎºßÀÒ8Ç¯ÌÜ¤òÌÜÁ°¤Ë°ì»þÎ¥Ã¦
¡¡B2½êÂ°¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï9·î16Æü¡¢·ª¸¶¥ë¥¤¥¹¤òº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¸½ºß28ºÐ¤Î·ª¸¶¤Ï¡¢188¥»¥ó¥Á86¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£¥¦¥£¥Ã¥Æ¥£¥¢Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¿®½£¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÂè40²ó¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºßÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥êー¥°Àï47»î¹ç¡ÊÀèÈ¯33»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ19Ê¬37ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢5.6ÆÀÅÀ2.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÃ»¤Ç¤â30Æü´Ö¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ËºÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¡¢¥Áー¥àºÇÄ¹¤ÎºßÀÒ8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë·ª¸¶¤Ï³«ËëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â³ÎÎ¨¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä²ÚÎï¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¡ª·ª¸¶¤Îºòµ¨¥×¥ìー½¸