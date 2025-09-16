多摩川ＨＤが２５年１０月期利益予想を上方修正 多摩川ＨＤが２５年１０月期利益予想を上方修正

多摩川ホールディングス<6838.T>がこの日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、営業利益を６５００万円から１億２０００万円へ、最終利益を１億５１００万円から１億６４００万円へ上方修正した。



再生可能エネルギー事業で保有する太陽光発電所・小形風力発電所について、一部売却する方針から売電収入を確保するために極力保有する方針に転換したのに伴い、売上高は５８億８１００万円から５４億７０００万円へ下方修正した。一方、電子・通信用機器事業は受注が好調なことや、主力商品の量産移行が期初想定したより円滑に進捗したため上振れが見込まれるほか、再生可能エネルギー事業でも利益率の高い売電収入が増加していることから利益を押し上げる。なお、前期は決算期変更の経過期間に伴う変則決算のため比較数字の記載はない。



同時に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）決算は、売上高３９億９０００万円、営業利益１億７４００万円、最終利益１億８６００万円だった。電子・通信用機器事業の需要が引き続き安定的に増加したことが牽引した。



