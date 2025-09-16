形の変えられるそうめんスライダー⁉【パール金属】のそうめん流し器がAmazonで販売中！涼しく美味しい夏の思い出を‼
組み替えられるそうめんスライダー⁉【パール金属】の流しそうめんスライダーがAmazonで好評販売中！掴み損ねても流れる器でゆっくり楽しめる！
流れて楽しい！食べて涼しい！流麺スライダーそうめん流し器がパール金属から登場‼角度あるスライダーを一気に滑り降りてくるそうめんをキャッチ！つかみそこねたそうめんは流れる器でゆっくり食べることができる！スライダーの形は食卓のスペースに合わせて調整可能だ‼
「【パール金属】そうめん流し器 スライダー ミントブルー 流麺 D-6668」は高さ40センチメートルからそうめんが落ちてくるそうめん流し器だ。スライダー部の全長はなんと220センチメートルというビッグサイズである。
このアイテム最大の特徴は、なんといってもスライダーの形を調整可能なこと！ゆっくり流れて、狭いスペースでも楽しめる《ジグザク型》、ぐるっと回りこんでそうめんが流れる《Uターン型》、上流部から迫力満点でそうめんが流れ落ちる《ストレート型》など、様々な形に組み替えられる！
電池式なため持ち運びも便利！水の汲み上げは電動ポンプが自動的に行ってくれる。卓上でもアウトドアでも楽しめる。
つかみそこねたそうめんは流れる器でゆっくり食べることができる。最後まで楽しんで食べられる流しそうめん器、是非この夏にいかがだろうか？
