¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¤Ë¡Ö¤è¤¯¸À¤¨¤ë¤Ê¡×¤ÈÂç±ê¾å¡¡ATSUSHI¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¢¡Ö¤Ö¤Ã»¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿·Ý¿Í¤â
¡¡9·î9Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÈATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¸«¤¿ÌÜ¡É¤Ç»²Îó¤·¤ÆÂç±ê¾å¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡È¥Ë¥»ATSUSHI¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎRYO¡£9·î9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¼ÕºáÊ¸¤ò¾è¤»¤¿¸å¤â¡¢±ê¾å¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·Â³¤±¡¢²Ð¤Ë¿Å¤ò¤¯¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö9·î10Æü¤Ë¤ÏEXILE¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØCL¡Ù¤ÇÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Ö¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ATSUSHI¤µ¤óËÜ¿Í¤¬ÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÔÀµÄ¾¥Ê¥á¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÇ§¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ô¤â¤·¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é²ò½ü¡Õ¤È¤â¤Î¤Þ¤Í¤âÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢RYO¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤âÈ¿ÏÀ¡£¡ÔËÍ¤Î»ö¤ò¡ØçÓ¤á¤Æ¤ë¤È¡Ù¸À¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ¡ÔËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÈàÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤³¤Î¸ÀÍÕ¤â±³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡Õ¤È²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¡£ËÜÍè¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡ÈËÜ²È¤ÈÙæ¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦°¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ9·î14Æü¤Ë¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¤Ë¤ÆÍµÈ¤¬¡Ö¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÁò¼°¤ËATSUSHI¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢¤Ö¤Ã»¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤âÂ¨È¿±þ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö15Æü¤Ë¡ÔÍµÈ¤µ¤ó¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿§¤ó¤ÊÊý¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ëÊüÁ÷¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¥±¥ó¥«¤òÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¤¢¤é¤æ¤ëÈãÈ½¤ËÁ´Éô¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±ê¾å¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡ÅöÁ³¡¢X¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈóÆñ¹ì¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤³¤ì¤«¤é²ñ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Õ
¡Ô´Ø·¸Ìµ¤¤Áò¼°¤Ë¡¡½Ð¤Æ¤¿¥Ü¥ó¥¯¥é¤¬¤è¤¯¸À¤¨¤ë¤Ê¡©¡¡¤Þ¤¡¡¡¤³¤ì¤Ç´³¤µ¤ì¤Æ¡¡¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤À¤Ê¾Ð¡Õ
¡Ô¤½¤ìµÕ¥®¥ì¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¸À¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤´¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡Õ
¡¡RYO¤Î¤³¤¦¤·¤¿¡È±ê¾å·Ý¡É¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖRYO¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë¤âÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ÆîÉô¸×ÃÆ¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤ËÍí¤ß¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤«¤Í¤º¡¢SNS¤Ç¤ÏËÜÊª¤ÎATSUSHI¤µ¤óÂ¦¤¬Ë¡Åª¤Ê·Ù¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¸½¾õ¤ÇËÜ¿Í¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡È·Ý¿Í¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¤¢¤ä¤·¤¤¤â¤Î¤À¡¼¡¼¡£