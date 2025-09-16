佐野元春ライブフィルム『LAND HO!』より「ワイルド・ハーツ -冒険者たち」「アンジェリーナ」ライブ映像公開
佐野元春のライブフィルム『LAND HO! LIVE AT YOKOHAMA STADIUM 1994.9.15 佐野元春 WITH THE HEARTLAND』より「ワイルド・ハーツ -冒険者たち」「アンジェリーナ」の2曲のフル尺映像が公開された。
■『LAND HO！』は佐野元春とザ・ハートランドのフェアウェルライブ
『LAND HO！』は、1994年9月15日、横浜スタジアムにて一夜限りで開催された、佐野元春とザ・ハートランドのフェアウェルライブ。このライブの模様を収録したライブ映像作品が、9月10日にプレミア上映され、チケットは即日完売、9月15日の全国上映も大盛況のうちに終了した。
そして、このたび、同ライブ映像より「ワイルド・ハーツ -冒険者たち」「アンジェリーナ」のフル尺映像が公開スタート。当日の熱気溢れるライブの模様が楽しめる。
10月1日には、この2曲を含む『LAND HO! LIVE AT YOKOHAMA STADIUM 1994.9.15 佐野元春 WITH THE HEARTLAND』（完全限定版）がリリース。こちらも要チェックだ。
■【映像】「ワイルド・ハーツ -冒険者たち」ライブ映像
■【映像】「アンジェリーナ」ライブ映像
■【画像】『LAND HO！』ライブ写真
■リリース情報
2025.10.01 ON SALE
Blu-ray『LAND HO ! LIVE AT YOKOHAMA STADIUM 1994.9.15／佐野元春 WITH THE HEARTLAND』（完全限定盤）
