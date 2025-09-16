¡Ö¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡ª·ÝÎò28Ç¯¡È¥Ù¥Æ¥é¥óÃË·Ý¿Í¡É¤¬¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿·ãÊÑ¤Î¸½ºß
¡¡9·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Î¡ÖÂç°æÀîïÅÆ»¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ°û¿©Å¹Ãµ¤·¤ÎÎ¹¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ý¤È¤â¤³¡¢ÌðÉôÂÀÏº¡¢¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î3¿Í¡£¹¾¸ý¤ÈÌðÉô¤Ï20Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç¡¢ºÇ¶á¤â°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÌðÉô¤ÈÈÓÈø¤Ï¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¡ª²«¶âÅÁÀâ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÈÀïÍ§¡É¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÔÌðÉôÂÀÏº¤µ¤ó¡¢È±¤ÎÌÓÀ¸¤¨¤¿¤éÃ¯¤«Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Õ
¡ÔÌðÉôÂÀÏº¤µ¤óµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤À¤«¤é¤«¡¢²¿½è¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ôµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤Ë¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤ÈÌðÉôÂÀÏº¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¤ÎÃ¯¤À¤è»ÐËå¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÌðÉôÂÀÏº¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÌðÉô¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ë·¼çÆ¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌðÉô¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥«¥é¥Æ¥«¤ò·ëÀ®¡£¤½¤Î¸å¡ØÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¤Î²á·ã¤Ê´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÏË·¼çÆ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ë·¼çÆ¬¤Ï2010Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥í¥óÌÓ¤Ç¡¢7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ë¤â¥í¥óÌÓ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤¬Instagram¤Ç¡ÔÀèÀ¸È±¿¤Ó¤Æ¤¿¤è¡£È±·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤é¤·¤¤¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌðÉô¤µ¤ó¤¬Ë·¼çÆ¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ø¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¿¿»÷¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â
¡Ô¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡ÌðÉôÂÀÏº¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥«¥é¥Æ¥«¤ÎÌðÉôÂÀÏº¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡£¥Ü¥Ã¡¼¤È¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Õ
¡Ô¥Æ¥ìÄ«¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤ÎÌðÉôÂÀÏº¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢2025Ç¯3·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤¤¤Ä¤«¡ÈÂçÌò¡É¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤«¤â¡ª¡©