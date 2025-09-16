中国とASEANの貿易額、18カ月連続で増加

中国税関総署が公表した最新データによると、今年1〜8月、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）の貨物貿易規模は前年同期比9．7％増加し、ASEANは引き続き中国の最大貿易相手国の地位を維持したとのことです。

中国とASEANの貿易額は今年1〜8月、前年同期比9．7％増の4兆9300億元（約102兆円）に達しました。この伸び率は同時期の中国全体の貿易伸び率より6．2ポイント高く、中国の貿易総額に占める割合は16．7％だったとのことです。

税関総署統計分析司の呂大良司長は、「中国とASEANの貿易額の伸び率は今年1〜8月、2桁に近づき、18カ月連続で増加を維持している。今月中旬には、第22回中国・ASEAN博覧会が開催される。中国ASEAN自由貿易協定（ACFTA3．0）の改定交渉も進んでおり、双方の協力分野がさらに拡大し、地域の産業チェーンとサプライチェーンの深い融合、経済一体化の発展がさらに推進されるだろう」と述べました。

第22回中国・ASEAN博覧会は9月17日に、広西チワン族自治区の中心地である南寧市で開幕します。15日午後、博覧会のすべての輸入展示品が現場に到着し、博覧会の準備はほぼ整ったとのことです。南寧税関によると、輸入展示品の効率的な通関を保障するため、同税関は15項目の利便化措置を打ち出し、展示品の迅速な入国やスムーズな展示設営を確保したとのことです。（提供/CRI）