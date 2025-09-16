山本裕典、店舗改革に反発し続けてきた旧『MIST』の古参ホストと再びペアに 一触即発の店舗改革編がついに最終章
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#11）が16日午後11時から放送される。
【写真】電撃復帰！山本裕典のライバル・爆撃竜馬
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
16日放送回では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を放送。本企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建をかけて、新店舗としてオープンした『SiVAH』の店舗改革に挑んでいる。
最終章となる今回は、過去シーズンで山本が修行を積んだホストクラブ『LiTA』『Lillion』との3店舗合同営業の後半戦を放送。合同営業では、『LiTA』から山本最大のライバル爆撃竜馬と期待のルーキーだったJIN、『Lillion』からは軍神の信頼が一番厚いノアと伊吹瞬ら、一流ホストたちが参戦していく。
前半戦では、爆撃竜馬とJINが圧倒的な実力を見せつけた一方、山本は『SiVAH』の古参ホスト・玲とペアを組み接客に挑むも、互いに距離感を詰めることができず、苦戦を強いられた。
後半戦では、山本が再び玲とのペア接客に挑戦。旧『MIST』立ち上げ当初から店を支え、軍神の店舗改革に強く反発し続けてきた玲。互いに縮まらない距離をもどかしく思いながらも、山本は今度こそ玲と一緒に指名をとることを目指す。「あんな始まり方したけど、楽しかったよ」、山本の言葉に込められた想いは玲に届くのか...？旧『MIST』勢と衝突を繰り返しながらも、店舗改革に奔走してきた山本の最後の勝負を見届ける。
【写真】電撃復帰！山本裕典のライバル・爆撃竜馬
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
16日放送回では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を放送。本企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建をかけて、新店舗としてオープンした『SiVAH』の店舗改革に挑んでいる。
前半戦では、爆撃竜馬とJINが圧倒的な実力を見せつけた一方、山本は『SiVAH』の古参ホスト・玲とペアを組み接客に挑むも、互いに距離感を詰めることができず、苦戦を強いられた。
後半戦では、山本が再び玲とのペア接客に挑戦。旧『MIST』立ち上げ当初から店を支え、軍神の店舗改革に強く反発し続けてきた玲。互いに縮まらない距離をもどかしく思いながらも、山本は今度こそ玲と一緒に指名をとることを目指す。「あんな始まり方したけど、楽しかったよ」、山本の言葉に込められた想いは玲に届くのか...？旧『MIST』勢と衝突を繰り返しながらも、店舗改革に奔走してきた山本の最後の勝負を見届ける。