Image: NISSAN

¥³¥ì¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¼þÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¼¡£

³¹Ãæ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Æü»º¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¡×¡£

¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤ÇÂç¤­¤¯¤ÆÆâÁõ¤â¹­¡¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ

¤½¤Î¹­¤µ¤òÍ­¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È MYROOM¡×¡£

¡Ö¥­¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¡×¤ËÂ³¤­¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£

Image: NISSAN

½é¤á¤«¤é¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¼Ö¤ÎÃæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤

ÆâÁõ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÌÚÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¡£¸å¤í¤Î¥Ù¥Ã¥É¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤êÊÂ¤ó¤Ç¿²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¥¹¥Ý¥Ã¥È¾ÈÌÀ¤È´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÄ´¸÷¤â²ÄÇ½¡£¡ÖÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡×¤Î½¼ÅÅÃÓ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¿ÅÅ¤ä¡¢³°ÉôµëÅÅ¤Ç²ÈÅÅ¤¬»È¤¨¤Æ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¤Ç¤­¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

2ÎØ¶îÆ°¤È4ÎØ¶îÆ°

²Á³Ê¤Ï2WD¤¬475Ëü3100±ß¤Ç4WD¤¬507Ëü7600±ß¡£´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Î±¿Å¾ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¥Ý¥¿ÅÅ¤Ê¤É¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤¬Âç¤­¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¦¤Î¤ËÉÔÊØ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¥Õ¥¤¤Ã¤È±ó½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Source: YouTube, NISSAN

