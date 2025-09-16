中京テレビは16日、「爆笑問題」太田光（60）と「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）が出演する同局のトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）が今年で10周年を迎えたのを記念し、番組初の公開イベントを11月1日に開催すると発表した。

同番組は2015年に放送開始。台本なし、編集点なしの自由奔放なトークが特徴で、視聴者に“そのまま”のやりとりを届けるスタイルを貫いてきた。10周年イベントでは、番組の雰囲気をそのまま体感できる「公開収録形式」にて実施される。

いつものカリカリやいつものイチャイチャ、そして“あのシーン”や“あの企画”をここでしか見られないノーカットで堪能できる内容となる。

さらに、太田と上田が言い続けていた「本のサイン会」も実現する。

会場に足を運べない視聴者に向けては、同時生配信およびアーカイブ配信も実施予定。チケットを購入すれば、2人のノーカットトークを配信期間中は何度でも視聴が可能だ。

イベントは11月1日、中京テレビ「プラザC」で行われ、トークは午後0時30分から午後2時30分。トーク終了後、イベント会場にてサイン会を予定しており、入場料は税込み4400 円。9月23日からチケットぴあで抽選販売を行う。