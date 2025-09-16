¡ÚWBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ì3.13·èÀï¡ÛÎ¾¹ñ¤ÎÇ®¶¸¤Î±¢¤Ç¡½¡½·ý¤Îµ²±¤Èº²¤Îµ°À×¡Ê12²óÏ¢ºÜ¡¿Âè1²ó¡Ë¡¡
·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Êº¸¡Ë¤È¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê±¦¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿ËÌÀîÄ¾¼ù¡Ë
2025Ç¯3·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¡¢WBC²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬¡¢WBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤ò12²ó1Ê¬31ÉÃTKO¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤µ×°æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëºÊ¡¦Ì´
»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¡£
11²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÎºÎÅÀ¤Ï2ÂÐ1¤Ç°¤µ×°æÍ¥Àª¡½¡½¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª12²ó¡¢·ý»ÍÏ¯¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬°¤µ×°æ¤Î³Ü¤ò´Ó¤¤¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢Åý°ì²¦ºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¡½¡½¡£
Î¾¹ñ¤ÎÇ®¶¸¤Î±¢¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
·ý»ÍÏ¯¤È°¤µ×°æ¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤¬·Ò¤¤¤À·ý¡ÊÀï¤¤¡Ë¤Îµ²±¤Èº²¤Îµ°À×¡£
¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î·ãÆ®¤«¤é1¤«·î¤¬²á¤®¤¿2025Ç¯4·î16Æü¡¢²¬»³¡¦ÁÒÉß¤Ë¤¢¤ë¼é°Â¥¸¥à¤òË¬¤Í¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢Ãø¼Ô¤Î¿´¤Ë¤Ï¤¢¤Î»î¹ç¤ÎÍ¾±¤¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ10Æü¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢¼é°ÂÎµÌé²ñÄ¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö°¤µ×°æ¤Ï¤â¤¦¥¸¥à¤ËÍè¤È¤ê¤Þ¤¹¡¢¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤ï¡×
¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
»î¹çÍâÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤«ÈÝ¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿·ý»ÍÏ¯¤ËÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯Îð¤Ï29ºÐ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç°úÂà¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
°¤µ×°æ¤Î¿´¤Ï¾¯¤·¤âÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤à¤·¤í¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢·ý»ÍÏ¯¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁý¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤ÎÂ¸ºß¡£
»î¹ç¤äÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
Ä¾ÀÜ²ñ¤¤¡¢³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÀÀ¤¤¡½¡½²ù¤¤¤ÏÈù¿Ð¤â»Ä¤µ¤Ê¤¤
¼èºàÆ±Æü¡¢°¤µ×°æ¤è¤êÀè¤Ë¡¢¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿ºÊ¡¦Ì´¤È¼é°Â¥¸¥à¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉÔ°Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤òÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø3·î13Æü¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÄ´»Ò¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÅöÆü¤Ï¡¢¤¿¤À¸«¼é¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âè3»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿Ì´¤ÏÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»î¹çÅöÆü¤Ï½ÇÉã¤ËÍÂ¤±¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤À¤±¸½ÃÏ¤ËÉë¤«¤»¡¢¼«Âð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¡¢Ì´¤ÏÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤àÉ×¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Ì´¤Ï²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤Î¹ç´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢°¤µ×°æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¼é°Â¥¸¥à¤òË¬¤ì¤ë
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢²ù¤¤¤À¤±¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡£
2024Ç¯1·î23Æü¡¢Åö»þÌµÇÔ¤Î²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Æ¥à¡¦¥À¥é¥¥¢¥ó¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£½éËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÂçº¹¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡£2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢Æ±µé7°Ì¥¿¥Ê¥ó¥Á¥ã¥¤¡¦¥Á¥ã¥ë¥ó¥Ñ¥¯¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±»î¹ç¤Ï¡Ö2ÂÐ1¡×¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤ÎÈ½Äê·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¡¢¹¶·â¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
Íî¤Á¹þ¤ó¤À°¤µ×°æ¤Ï¡¢²¬»³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌå¡¹¤È²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤Äø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÌ´¤Ï¡¢°Ö¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤¦È¯ÇË¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¹½¤ï¤ó¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÍî¤Á¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤âÁ°¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤ó¤è¡×
WBA¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò2ÅÙËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢WBC²¦¼Ô¡¦·ý»ÍÏ¯¤È¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢²äÁ³¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤ÀÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é8¤«·î¾¯¡¹¤Ç¡¢À¤³¦Àï¤âÄÌ»»3»î¹ç¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï½é¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ8Ç¯ÌÜ¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÄÌ»»16ÅÙ¡¢À¤³¦Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°¤µ×°æ¤Ï¼èºàÅù¤Ç¡¢·ý»ÍÏ¯¤È¤ÎÅý°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿·ÊÆ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ¤Ï·ý»ÍÏ¯¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦Äë·ý¡Ë¡¢µþ¸ý¹É¿Í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¡¢Ìð¿áÀµÆ»¡ÊÎÐ¡Ë¤Ê¤ÉÌò¼Ô¤âÂ·¤¤¡¢¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÆüËÜ¿Í¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î³è¶·¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±³¬µé¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÄë·ý¥¸¥à¡¦ËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¡Ö·ý»ÍÏ¯¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢°¤µ×°æ¤«¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¥«¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¸À¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ý»ÍÏ¯¤È¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤¿¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë°¤µ×°æÀï¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
Ì´¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ø¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÍî¤Á¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØÁ°¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤µ×°æ¤Ë¤Ï¡ØÍî¤Á¹þ¤à½ê¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¼¡¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤ó¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Îý½¬ÊýË¡¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿°¤µ×°æ¡£¼é°Â²ñÄ¹¤Ï»þÀÞ¡¢¡ÖÎý½¬¤·²á¤®¤Æ¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ï²õ¤µ¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
¥ß¥Ã¥È¤âÆüËÜ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾É¨¤ÈÎ¾¸ª¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ï»î¹çÁ°¤Î¤ß¡¢³°Éô¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï½Ð·Î¸Å¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°¤µ×°æ¤¬ÃÏÊý¥¸¥à¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¡¢¼«¼çÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤ÏÂÞ¾®Ï©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¤¦¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°¤µ×°æ¤¬Í£°ì¡¢ËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¤ä¼å¤ß¤â¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ëÁê¼ê¤¬¡¢¡ÖÊì¿Æ¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÌ´¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼é°Â¥¸¥à¤Ç¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¹¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ
¡Ö°¤µ×°æ¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ½õ¤±¤òÆÀ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤ä¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é10Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ÏÃ¯¤«¤Ë½õ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯²á¤®¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼é°Â²ñÄ¹°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³°Éô¤ÎÊý¤Ç¡¢ÀìÂ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤òÄ´À°¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë±óÎ¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Îý½¬Í½Äê¤äÅöÆü¤ÎºîÀï¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤è¤¯¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¡Ù¤È´¶¿´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼¡¤Ï¡¢·ý»ÍÏ¯¤ÈÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤«¡×¤ÈÁû¤¬¤ì»Ï¤á¤¿11·î½é½Ü¡¢Ì´¤Ï°¤µ×°æ¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤âÝµÆ«¡Ê¤¦¤Ã¤È¤¦¡Ë¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆËÜÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢°¤µ×°æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤ó¤È¤¤¤±¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£¡Öº£ÅÙ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ï¡×Åú¤¨¤¿°¤µ×°æ¤Ë¡¢Ì´¤Ï¡Ø¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿°Ê¾å¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È¿¬¤òÃ¡¤¤¤¿¡£°¤µ×°æ¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç³ØÂ¦¤Ï¤¹¤°¤Ë²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äÊ¬ÀÏÃ´Åö¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤â¡Ø·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜµ¤¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£À¸³è¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ï»Ð¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ï¤¿¤·¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Å»ö¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤ÀËö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó......¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆÍè¤¿Áê¼ê¤È¥ê¥ó¥°¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»þ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤âÊ¢¤ò³ç¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì´¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤µ×°æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ²»¤Ç¤Ï¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ê¿ËÞ¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·ý»ÍÏ¯Àï¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
°¤µ×°æËÜ¿Í¤â¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃÖ¤¯¡×¤È¿ÍÃÎ¤ì¤º·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ì´¤Ï¡¢°¤µ×°æËÜ¿Í¤«¤é¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤Î»Ñ¤«¤é»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Í¾·×¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸å²ù¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ý»ÍÏ¯ÀïÁ°¡¢Æ±Ìç¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼Áê¼ê¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ
¢£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡ØÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤·¡Ù¤Í¡×
°¤µ×°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ý»ÍÏ¯Àï¤Ï¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þ¤È¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¼é°Â²ñÄ¹¤Ï¤¸¤á¡¢¼é°Â¥¸¥à¤Î¥×¥íÂè°ì¹æ¤À¤Ã¤¿Éã¡¦°ìÉ§¡¢¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¾å°Ì¥é¥ó¥«¡¼¤Î½ÇÉã¡¢ÀÖß·µ®Ç·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2ÅÙÀ¤³¦Àï¤ËÄ©¤à¤âÌ´ÇÔ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ»þ¸÷¤Ê¤É¡¢¡Ö¼é°Â¥¸¥à¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
·ý»ÍÏ¯¤È6Ç¯Á°¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2025Ç¯3·î13Æü¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÍè¤¿Â¸ºß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤ÎÀï¤¤¡£°¤µ×°æ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤êÀìÇ°¤Ç¤¤ëÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ì´¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤â¤ä¤é¤ó¤â¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤«¼¤á¤Ê¤¤¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¡ØÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤·¡Ù¤Í¡×¤È¡½¡½¡£
¡Ö°¤µ×°æ¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ç¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼¤á¤ë¤È·è¤á¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤é¤ó¤ÈÂÌÌÜ¤À¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2024Ç¯11·î¡¢°¤µ×°æ¤ÏÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤ËÂà¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤äÃç´Ö¤Ï¤ß¤Ê²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤â¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¤·¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£
°ÊÍè¡¢·ý»ÍÏ¯Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½4¤«·î´Ö¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿Ì´¤¬¡Ö½é¤á¤ÆÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢°¤µ×°æ¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
Ì´¼«¿È¤âÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤»¤º¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤â°¤µ×°æ¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ËËÛÁö¤¹¤ëºÊ¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¿æ»ö¤ä»¨ÍÑ¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
°¦Ì¼¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ²È¤ËÌá¤ì¤Ð°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÖÎÉ¤É×¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÎÉ¤Éã¿Æ¡×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£·èÀïÁ°Ìë¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢ìÐ¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿
2025Ç¯1·î27Æü¡£WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤ÈWBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤Ë¤è¤ë²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æü»þ¤Ï2025Ç¯3·î13Æü¡¢²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡½¡½¡£
Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ï¡¢ËÜ²È¥æ¡¼¥ê¤³¤È¡ÖÍ¦Íø¥¢¥ë¥Ð¥Á¥ã¥³¥Õ¡×¤¬1992Ç¯6·î23Æü¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤ËÁÒÉß¼é°Â¥¸¥à¤Ç¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Ï·ý»ÍÏ¯Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂº·É¤¹¤ëÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¤ÀÚ¤ê²¥¤ì¤ë¡£¤Ç¤â»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤Ðº¨¤ß¤Ã¤³¤Ê¤·¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¾ì¤«¤é½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÀÓ¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡ØÂç¶âÀ±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤ÆÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯²æËýÈæ¤Ù¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ÃÌ×Àï¡¢µ»½ÑÀï......¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¡£
»î¹ç³«ºÅ·èÄê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤«¤é5Æü¸å¤Î2·î2Æü¡¢°¤µ×°æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²¬»³¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¾åµþ¡£Åìµþ¤Ë¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¹ç½É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Îý½¬µòÅÀ¤Ï¹ñÆâ¿ï°ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦Äë·ý¥¸¥à¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤Ï¡¢WBOÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î´äÅÄæÆµÈ¡¢ÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé1°Ì¡¦¹â¸«µü²ð¡Ê¸½WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Æ±¶½¹Ô¤Ç¥×¥íÅ¾¸þ½éÀï¤ò¹µ¤¨¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤ÆÍ§¿Í¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê¸½WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤Ð¤«¤ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½µ5Æü¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¡£Ì´¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢LINE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤âLINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»î¹çÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤Ë¡Ø¤ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÍè¤¤¡ª¡¡Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍè¤¤¡ª¡Ù¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢°ì¸À¤À¤±¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡×·ý»ÍÏ¯¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¡Ê¼Ì¿¿¡¿ËÌÀîÄ¾¼ù¡Ë
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ËÀÄ¥³¡¼¥Ê¡¼¤è¤ê¡¢WBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸çÁª¼ê¤ÎÆþ¾ì¤Ç¤¹¡ª¡×
¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°¤µ×°æ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÌ´¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¡£Á°²ó¤Î¥Á¥ã¥ë¥ó¥Ñ¥¯Àï¤Ï¡¢°ï¡Ê¤Ï¤ä¡Ë¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ëµ¤Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë·ý»ÍÏ¯¤È¤À¤±¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ì´¤Ï¤³¤Î»þ¡¢
¡Ö¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Èà¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°¤µ×°æ¤¬²¿ÅÙ¤â¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¡Ø·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó°ì¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉÝ¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°Ç÷¥¸¥à¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â½Ð·Î¸Å¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¡£·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤Ï¡¢»î¹çÅöÆü¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
°¤µ×°æ¤¬¶²¤ì¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à·ý»ÍÏ¯¡×¤Î¥Á¡¼¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢²ÃÆ£·òÂÀ¤ÎÂ¸ºß¡½¡½¡£
¤·¤«¤·¡¢·ý»ÍÏ¯¤È°ì½ï¤Ë´öÅÙ¤Ê¤¯½¤Íå¾ì¤òÀø¤êÈ´¤±¤ÆÍè¤¿²ÃÆ£¤â¤Þ¤¿¡¢°¤µ×°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
