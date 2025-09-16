¡ÖÆé¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤«¤é½Ð²Ð¡Ä2ÅïÇ³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è
16Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°¤Ç¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤«¤é½Ð²Ð¤·2Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Ï¡ÖÆé¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°10»þÁ°¡¢À¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°¤Ç¡¢¡Ö±Ä¶ÈÁ°¤Î°û¿©Å¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤«¤é½Ð²Ð¤·ÎÙ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢2Åï¤¢¤ï¤»¤Æ140Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾Æ¤¡¢¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡ÖÆé¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢ÅìµÞÀþ»°¸®Ãã²°±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½150¥á¡¼¥È¥ë¤Î°û¿©Å¹¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
