¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ»á¡Ê46¡Ë¤¬¼«¿ÈYouTube¡ÖËâºÀÅÍ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬4²óTKOÉé¤±¤Ç²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡K¡½1¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÉðµï¤À¤¬¡¢ËâºÀÅÍ»á¤Ï»î¹çÃæ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬Âç¤¤¤¡£ÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤â¤Ã¤È¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤¯¤Ù¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿´ÇÛ¤¬ÅªÃæ¡£Éðµï¤¬¶¯°ú¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÄ©Àï¼Ô¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å¡¢12ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ»á¤Ï¡Ö¡Ê½øÈ×¤Ë¡Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤«¤éÎÏÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£K¡½1¤Îº¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥¸¥ã¥ÖÆÍ¤¤¤Æ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç¿¶¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¤ÎÌµÇÔÂÐ·è¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËâºÀÅÍ»á¤Ï¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¸¦µæ¤µ¤ì¤ë¡£¾¡Éé¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È²¦ºÂ´ÙÍî¤Î¸åÇÚ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
