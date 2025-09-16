12ÉÃÂæ¤ÇÆüËÜ¿·¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤ë¡×¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡Ö±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÚÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Û
9·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£ÃË»Ò110mHÂåÉ½¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡¢JAL¡Ë¤Ï¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤òÁÈ2Ãå¤Î13ÉÃ22¤ÇÆÍÇË¡£16Æü¤Ë½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ËÄ©¤à¡£
8·î¤Ë12ÉÃ92¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿Â¼ÃÝ¡£º£µ¨À¤³¦2°Ì¤È¤Ê¤ëÂçµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¥á¥À¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤¬¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡§110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¡§¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À1²ó¤·¤«12ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È½Ð¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¼ÂºÝ¤Ë12ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÂÎ¤¬²¿¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
Â¼ÃÝ¡§¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢5ÂæÌÜ¡¢6ÂæÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Î²ÃÂ®´¶¤¬¤â¤¦º£¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Ï»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤êÈô¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡©
Â¼ÃÝ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³ÐÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥ó¤À¤±¤Ê¤ó¤«ÄÉ¤¤É÷¤¬¤¹¤´¤¤¿á¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¾¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼ÃÝ¡§¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§Ëè²ó¿á¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢É÷¤¬¿á¤¯¤È»²¹ÍµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢12ÉÃÂæ½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï»²¹ÍµÏ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÅìµþ¤ÈÊ¡°æ¤Ï¡ËÆ±¤¸¾ò·ï¤Ë¶á¤¤¡©
Â¼ÃÝ¡§º£¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¶¥µ»¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¦¡¦¡¦
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤ª¤Ã¤È¡ª¡©½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë
Â¼ÃÝ¡§¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¹ñÎ©¤ÈÁêÀ°¤¯¤Æ¡¦¡¦¡¦
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¡©¤½¤¦¤Ê¤Î¡©
Â¼ÃÝ¡§¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ¤¤»¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Ï¥¿¥¤¥à¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¡©Ãå½ç¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¡©¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¤â¤·Ãå½ç¤Ç½à·è·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡©
Â¼ÃÝ¡§¤¤¤ä¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃå½ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤µ¤é¤Ã¤È¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢½é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Â¼ÃÝ¡§´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡ËÉáÃÊÄÌ¤êÁö¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Â¼ÃÝ¡§Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤Þ¤À23ºÐ¡£·Ð¸³¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÑ¤ó¤À¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ï¤³¤ì¤Ç2²óÌÜ¡Ê2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¤¬1²óÌÜ¡Ë¤À¤è¤Í¡£¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÂåÉ½Áª¹ÍÏ³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ë¤½¤Î¤È¤¤Î²ù¤·¤µ¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
Â¼ÃÝ¡§¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ð¸³¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤µ¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â·ó¤Í¤Æ¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤ò¡×
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï30Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥¢¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¶â¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ï4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÁÀâ¤Î¡¢¡È¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤®ÅÝ¤·ÃË¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
Â¼ÃÝ¡§¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¥¢¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏËÍ¡Ê177¥»¥ó¥Á¡Ë¤È¿ÈÄ¹¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥é¥·¥Ã¥É¤¯¤ó¤â¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Á¤ç¤¦¤É¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£190¥»¥ó¥ÁÂæ¤ÎÁª¼ê¤È¤«·ë¹½ÇØ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¶¤á¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼ÃÝ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½Å¿´¤¬¹â¤¹¤®¤ÆÉâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¦¡¦¡¦¤½¤¦¤¤¤¦±öÇß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Æ¡£ÊÑ¤ËÉâ¤¯¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤«¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡©
Â¼ÃÝ¡§¤«¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¾ì½êÅª¤Ë¤Ï¤³¤³¡Ê¤â¤â¤¦¤é¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼ÃÝ¡§ÉÕ¤±º¬¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤â¤â¤¦¤é¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÉôÊ¬¤È¤«¡¢¤ª¤·¤ê¤ÎÉôÊ¬¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§ÅÝ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£
Â¼ÃÝ¡§ÅÝ¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÊÌ¤Ë¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉáÄÌÂ»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Äñ¹³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆÆÀ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤è¤¯¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤±¤É°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÂ®¤¤Áª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òËá¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤½¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë°ìÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ¡©
Â¼ÃÝ¡§º£²ó¤Î¡ÊÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¡Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ·ë¹½ÌÚÀ½¤Î¥Ð¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ºÂ®¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤ÈÅö¤¿¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È12ÉÃ92¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¼Â¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÀ¤³¦2°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Â¼ÃÝ¡§¤¤¤ä1²ó½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÀµÄ¾²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤¬Â®¤¤¤«¤Ï¡¢¤³¤³¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤ÎÆüÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¾¡¤Á¤À¤·¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ã¤ÆÁÇ¿Í¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥¹¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¥µ»¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÍ½Áª¤«¤é¼Â¤Ï°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í½Áª¤Ç¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
Â¼ÃÝ¡§10ÂæÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ïµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ÐÎÏ¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Âæ¤âµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÍ½Áª¤ò¸«¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Çº£Âç²ñÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬Ã¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Í½Áª¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥ÈÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°Õµ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
Â¼ÃÝ¡§12ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡§±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª