【UNIQLO : C】がセンス良すぎ！ オンオフ使い倒したい♡「黒バッグ」

秋コーデの相棒になるバッグを探しているなら、デザイン性と実用性を兼ね備えた【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】のアイテムが狙い目かも。洗練されたシンプルなデザインでオンオフ問わず活躍するのはもちろん、しっかりと収納力もありそうです。大人が持ちやすく、コーデをキリッと引き締めてくれる黒のバッグをピックアップしました。

旅行にも使いやすい！ たっぷり大容量ショルダーバッグ

【ユニクロ】「ソフトパフィーショルダーバッグ」\2,990（税込）

普段使いはもちろん、旅行や出張にも使いやすい大容量のショルダーバッグ。ドロスト仕様で開け口が大きく開き、荷物の出し入れがしやすそうです。クシュッと絞った可愛らしいシルエットも、コーデのワンポイントになるはず。公式サイトには「ホコリが付いても落ちやすい素材にアップデート」したとあり、お手入れも楽にできそう。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすい黒のバッグは、お値段以上に活躍してくれるかも。

シーンに合わせて使い分けられる2WAY仕様

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」\2,990（税込・セール価格）

ショルダーとトートの2WAYで使える便利なバッグ。公式サイトも「ちょっとした旅行にも使える大容量」と、その収納力をプッシュしています。背面にはベルトが付いており、キャリーオンバッグもできる優れもの。カジュアルさと上品さ、それに撥水加工も施された機能性も備えた黒のバッグは、大人のデイリーコーデにぴったりの予感。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M