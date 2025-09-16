乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。

「風のような、9年間でした」のタイトルで記事を投稿し、「乃木坂46を卒業することになりました。6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」と切り出した。

「乃木坂46を好きすぎる私が、私自身を客観的に見た時に、卒業するタイミングは今だって。そんな声が聞こえました。乃木坂46のことが好きすぎるが故に、今、この選択をしました。今を逃してはならないと思いました」と卒業を決断した経緯を明かし、「自分がやりたいこと、経験したいこと、今まではそれが、『乃木坂46』という存在があった上でしか考えられなかったけれど、そういうものを自ら考えられるようになりたい。グループに甘えず、自らの強い意思で、選択して生きていけるようにも少しずつ、なっていかないといけないと思いました。自立せねばと、思いました」とつづった。

今夏のツアーを振り返り「後輩には、『まだいてくださいね』って言われるたびに、『いるよー！』って言っちゃってた。それだけは嘘をついてしまいました。ごめんなさい」と伝えた。

メンバーやファンへの感謝を伝え、「11月26日、27日に、卒業コンサートをやらせていただけることになりました。本当にありがとうございます」と報告。「大好きな背中を見送ってきた場所。私が青春を取り返しに行った場所。そして最後は、私が、青春にピリオドを打つ場所に。思い入れなんていう言葉じゃ収まらない、そんな場所ですね。乃木坂46として過ごせる最後の日。会いにきてくださったら嬉しいです」と呼びかけた。

最後は「長くなってしまいましたが、まだまだ夢だった乃木坂46、楽しみますね！あっという間に過ぎていかないよう、噛み締めて、踏みしめて、でも、風のように走り抜けて行きたいです。これからもよろしくお願いします！」と明るく締めくくった。

久保は16年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格。23年3月の「人は夢を二度見る」では現在は卒業した山下美月（26）とダブルセンターで、表題曲初センターを務めた。

宮城県出身で小3から中3まで楽天のジュニアチアガールを経験し、同球団のファンを公言。ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）のパーソナリティーも務めており、今年1月には横浜アリーナで同ラジオの初イベントを開催するなど、最前線で活躍を続ける中心メンバーの1人だ。

さらに、放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」に白鳥玉恵役で出演。23年にはNHK大河「どうする家康」に五徳役で出演しており、朝ドラと大河両方に出演するのは乃木坂46現役メンバー初。昨年には同局夜ドラ「未来の私にブッかまされる！？」でヒロインを務めており、現役アイドルとしては異例の朝ドラ＆大河＆夜ドラ制覇となった。