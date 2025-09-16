SixTONES¡¢15ºîÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¡¡B¡Çz¡¢Íò¡¢¥¥ó¥×¥ê¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£´ÁÈÌÜ
SixTONES¤Î¿·¶Ê¡ÖStargaze¡×¡Ê10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µÇä¾å33ËüËç¤òµÏ¿¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡ÖBOYZ¡×¤ËÂ³¤¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤À¤±¤Ç¤â¼«¿È3ºîÌÜ¤Î1°Ì¤Ç¡¢20Ç¯8·î3ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖNAVIGATOR¡×¤«¤é15ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»15ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡15ºîÏ¢Â³¤Ç¤Î½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¤Ï¡¢B¡Çz¡¢Íò¡¢King¡õPrince¤ËÂ³¤¯ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å4ÁÈÌÜ¤ÎÃ£À®¡£Æ±¶É¤ÏRADWIMPSÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂè45²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥¯¥¤¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKOICHI DOMOTO¡×Ì¾µÁ¤Ë¤è¤ëÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRAISE¡×¤¬½é½µÇä¾å8¡¦5ËüËç¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¡ÖPLAYFUL¡×°ÊÍè¡¢3ºîÏ¢Â³ÄÌ»»6ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï10·î4Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿ô»ú¤Ï¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï9·î8Æü¤«¤é14Æü¡£