16日（火）、カーミニークフィールドでのイースタン・リーグ、対西武戦。巨人の先発投手はグリフィン、対する西武の先発投手は菅井信也。

巨人は3回表、先制に成功。山瀬慎之助が四球で出塁後、宇都宮葵星の送りバントで二塁へ進塁するなど二死二塁とし、ヘルナンデスの適時打で1点を挙げた。

3回裏、グリフィンは一死三塁から平沢大河の犠牲フライで1点を奪われる。巨人は同点に追いつかれる。

6回表、中田歩夢の二塁打などで一死二塁とし、代打・佐々木俊輔が打席に。佐々木は内野ゴロに倒れるも、中田は進塁し二死三塁と変わる。続く山瀬慎之助は三振に倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

グリフィンは5回65球、4安打、4奪三振、3四球、1失点で降板。6回裏からは2番手・戸田懐生が投入される。仲三河優太、村田怜音、代打・中村剛也を三者凡退に打ち取った。

1対1の同点で迎えた7回表、笹原操希の安打などで一死一塁とし、荒巻悠がセンターへの2ランを放ち2点を挙げた。勝ち越しに成功する。

8回裏、4番手の今村信貴が登板。安打と味方のエラーで無死一・三塁のピンチを招き、仲三河優太の適時打、さらには無死満塁から中村剛也の犠飛で計2点を奪われる。巨人はまたも同点とされてしまう。

3対3の同点とされて迎えた9回表、荒巻悠の安打などで一死一・二塁と一打勝ち越しの場面を作り、打席にはティマを迎える。しかしティマはダブルプレーに倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

同点で迎えたタイブレーク方式の延長10回表、無死一・二塁から湯浅大の打席で、相手の悪送球により二塁ランナーが帰り1点を挙げた。さらに代打・三塚琉生の四球などで二死一・二塁とすると、佐々木俊輔の適時三塁打で2点を追加。勝ち越しに成功する。

3点リードの延長10回裏、マウンドに上がったのは6番手の堀田賢慎。無死一二塁から蛭間拓哉を二飛、 松原聖弥を空三振、中村剛也を左飛と無失点に抑えた。

巨人は西武に6対3で勝利。2位・西武に11.5ゲーム差をつけ、2年ぶり29度目のイースタン・リーグ優勝を決めた。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています