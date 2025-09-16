iPhone Air¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¬¥é¥¹À½iPhone¡×¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡ª ¥¢¥Ã¥×¥ë´´Éô¤¬¸ì¤ë
ÀèÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¡ÖiPhone Air¡×¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î´´Éô¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¸ì¤Ã¤¿°ìËç¤Î¥¬¥é¥¹¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¸Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÈÆ±¼Ò¤Î¸µºÇ¹â¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡Ö·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Çö·¿¤Î¥ª¡¼¥ë¥¬¥é¥¹À½iPhone¡×¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÖiPhone X¡×¤ÇÊ¬¸ü¤¤¥Ù¥¼¥ë¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¥Î¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖiPhone 14 Pro¡×¤Ç¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤òÆ³Æþ¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢iPhone»Ë¾åºÇ¤âÇö¤¤iPhone Air¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å½Ò¤Î¡Ö°ìËç¤Î¥¬¥é¥¹¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÀÕÇ¤¼Ô¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥À¥¤»á¤¬ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈ¯¸À¡£
°ìËç¥¬¥é¥¹¤ÎiPhone¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï2027Ç¯¤Ë¤â¡ÖÏÑ¶Ê¤·¤¿¥¬¥é¥¹¥¨¥Ã¥¸¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ù¥¼¥ë¡¢²èÌÌÆâ¤ËÀÚ¤ê·ç¤¤¬¤Ê¤¤iPhone¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¼ÒÆâ¤Ë¤Æ¡¢Æ©ÌÀ¤Ê±©¤ò»ý¤ÄÄ³¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥°¥é¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¥ª¡¼¥ë¥¬¥é¥¹À½¤ÎiPhone¡¢Áá¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Source: MacRumors
